Ronaldo được mời đóng 'Fast & Furious 10'

Diễn viên Vin Diesel, một trong những nhà sản xuất ''Fast & Furious'', thông báo có một vai dành riêng cho cầu thủ Cristiano Ronaldo trong ''Fast X: Part 2''.

Trên Instagram hôm 13/12, Vin Diesel đăng tải thông tin kèm hình ảnh chụp cùng Cristiano Ronaldo. Ông cho biết có một vai diễn cho ngôi sao bóng đá ở phần phim cuối cùng của Fast & Furious - Fast X: Part 2, dự kiến ra mắt vào tháng 4/2027.

Theo Deadline, Vin Diesel đang dốc toàn lực để thực hiện phần kết hoành tráng của series, trong đó có việc mở rộng diễn viên. Hiện phía Cristiano Ronaldo chưa phản hồi về kế hoạch tham gia phim điện ảnh.

Cristiano Ronaldo chụp cùng nam diễn viên ''Fast & Furious''. Ảnh: Instagram Vin Diesel

Ronaldo từng xuất hiện trong bộ phim tài liệu nói về chính mình, phát hành năm 2015. Thời điểm ấy, giới chuyên môn coi cầu thủ này là ứng cử viên tiếp bước Eric Cantona và Vinnie Jones để chuyển từ bóng đá sang điện ảnh. Năm 2016, cầu thủ từng trả lời rằng điện ảnh là lĩnh vực yêu thích, nhưng đó không phải mục tiêu chính của anh ở giai đoạn ấy.

Năm 2020, tờ Goal phiên bản Tây Ban Nha cho biết Ronaldo quyết định nâng cao trình độ tiếng Anh và sẽ học diễn xuất để tham gia các bộ phim hành động Hollywood sau khi giải nghệ.

Trailer 'Fast & Furious 10' Trailer "Fast & Furious 10". Video: Universal Pictures

Hiện ngoài sân cỏ, Ronaldo đang xây dựng một đế chế kinh doanh, trong đó có hoạt động giải trí. Tháng 4/2025, anh công bố thành lập hãng phim UR•Marv cùng đạo diễn Matthew Vaughn - nổi tiếng với X-Men: First Class (2011), Mật vụ KingsMan (2014, 2017, 2021). Theo cầu thủ, hãng sẽ làm phim theo hướng tập trung "áp dụng công nghệ tiên tiến với sự tôn trọng dành cho truyền thống". Đại diện studio tiết lộ bộ đôi đã hợp tác đầu tư, sản xuất hai phim hành động và sắp thực hiện dự án thứ ba cùng series.

Cristiano Ronaldo, 40 tuổi, hiện chơi cho CLB Al-Nassr (Saudi Arabia) kiêm đội trưởng tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Anh là một trong những cầu thủ xuất sắc mọi thời, từng đoạt năm Quả bóng Vàng (2008, 2013, 2014, 2016, 2017), giữ kỷ lục ghi bàn số một thế giới.

Ronaldo là cầu thủ có sức ảnh hưởng lớn nhất mạng xã hội với hơn 668 triệu lượt theo dõi trên Instagram. Tháng 8/2024, anh ra mắt kênh YouTube, trở thành tài khoản đạt một triệu lượt đăng ký nhanh nhất.

Fast & Furious ra đời năm 2001, trở thành loạt bom tấn hái ra tiền bậc nhất Hollywood hiện nay mà không dựa trên truyện tranh sẵn có. Các phim thuộc thể loại hành động, xoay quanh chủ đề đua xe đường phố, tội phạm. Fast & Furious 10 - còn có tên Fast X ra rạp vào mùa hè năm 2023, được kỳ vọng là ''đại tiệc'' về kỹ xảo, tốc độ và những cảnh hành động.

Phương Linh