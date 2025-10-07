Siêu sao Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo không chỉ nổi tiếng với sự nghiệp bóng đá huyền thoại mà còn xây dựng một đế chế kinh doanh trải rộng từ truyền thông, khách sạn, thời trang, cho tới y tế thẩm mỹ.

Ở tuổi xế chiều trong sự nghiệp sân cỏ, Ronaldo đang chứng minh anh không chỉ là cầu thủ bóng đá, mà còn là một doanh nhân toàn cầu với nguồn thu nhập khổng lồ và mạng lưới đầu tư ngày càng mở rộng.

Ronaldo vừa ký hợp đồng mới trị giá gần 700 triệu USD với Al Nassr, hưởng lương 245 triệu USD mỗi năm. Nhưng tiền đạo 40 tuổi không phụ thuộc hoàn toàn vào bóng đá.

Cristiano Ronaldo (trái) và Chủ tịch Al Nassr, Abdullah Al-Majed trong thông báo gia hạn hợp đồng ngày 26/6/2025. Ảnh: Reuters

Năm 2023, Ronaldo khiến dư luận Bồ Đào Nha bất ngờ khi trở thành một trong 11 nhà đầu tư thâu tóm tập đoàn truyền thông Cofina - đơn vị sở hữu những tờ báo lớn như Correio da Manha, Record, Jornal de Negocios và kênh truyền hình cmTV.

Dù từng nhiều lần mâu thuẫn với Cofina - thậm chí kiện tụng về xâm phạm đời tư, Ronaldo vẫn quyết định đầu tư, nắm giữ 20–30% cổ phần. Tiền đạo 40 tuổi còn gửi tặng mỗi nhân viên 1.450 USD như lời tri ân, qua đó thể hiện một hình ảnh cởi mở hơn với truyền thông vốn từng là "kẻ thù" của mình.

Trước đó, cựu tiền đạo Man Utd và Real Madrid cũng thử sức ở lĩnh vực công nghệ truyền thông với công ty 7EGEND, chuyên cung cấp giải pháp số cho các CLB bóng đá và liên đoàn. Đây là cách Ronaldo tạo dựng chỗ đứng trong ngành công nghiệp nội dung, nơi giá trị thương hiệu cá nhân của anh có thể được khai thác tối đa.

Ronaldo sở hữu công ty truyền thông kỹ thuật số 7EGEND, làm việc với nhiều khách hàng lớn trong lĩnh vực thể thao. Ảnh: Instagram / 7EGEND

Một trong những mũi nhọn trong đế chế kinh doanh của Ronaldo là chuỗi khách sạn CR7, hợp tác cùng tập đoàn Pestana. Khởi đầu tại quê hương Funchal năm 2016, đến nay hệ thống đã mở rộng sang Lisbon, Madrid, Marrakech và New York.

Các khách sạn CR7 mang đậm dấu ấn thể thao, từ thiết kế phòng, phòng gym ngoài trời cho đến việc khách được trải nghiệm phong cách tập luyện "chuẩn Ronaldo". Sắp tới, Paris trở thành điểm đến tiếp theo với dự án khách sạn trị giá hơn 70 triệu USD, dự kiến khai trương năm 2027.

Ronaldo còn sở hữu khối bất động sản giá trị: biệt thự 23 triệu USD tại Cascais (Bồ Đào Nha), căn hộ cao cấp ở Lisbon, villa ở Turin, Madrid, Marbella và cả tòa nhà 7 tầng ở Funchal. Đây không chỉ là nơi ở cho gia đình mà còn là một phần trong chiến lược đầu tư bất động sản lâu dài.

Ronaldo hợp tác với Pestana vào năm 2015 để ra mắt chuỗi khách sạn CR7. Ảnh: Pestana CR7

Ronaldo đã biến tên gọi của anh thành một thương hiệu toàn cầu. Dòng sản phẩm CR7 bao gồm quần áo, giày dép, kính mắt, nước hoa, đồ lót và phụ kiện thời trang. Bất chấp việc cửa hàng CR7 tại Madeira phải đóng cửa cuối năm 2022, thương hiệu này vẫn hoạt động mạnh mẽ nhờ sức hút của cái tên Ronaldo.

Ngoài ra, anh còn ký hợp đồng trọn đời với Nike - một đặc quyền chỉ dành cho vài VĐV xuất chúng. Từ Armani, Tag Heuer đến Herbalife, Castrol hay PokerStars, Ronaldo đã và đang là gương mặt đại diện cho hàng loạt thương hiệu quốc tế, với những bản hợp đồng mang lại nguồn thu không kém gì mức lương thi đấu.

Không chỉ dừng lại ở khách sạn hay thời trang, Ronaldo còn đầu tư vào lĩnh vực nhạy cảm: cấy tóc. Hệ thống phòng khám Insparya, đồng sáng lập bởi CR7, hiện có 12 chi nhánh tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Milan.

Ronaldo thu lời lớn từ thương hiệu đồ lót CR7. Ảnh: Instagram / Cristiano

Ở tuổi 40, Ronaldo vẫn giữ phong độ ghi bàn ấn tượng và là chủ công của cả Al Nassr lẫn tuyển Bồ Đào Nha. Song song với sự nghiệp sân cỏ, anh đã chuẩn bị sẵn một hệ sinh thái kinh doanh đủ để duy trì sức ảnh hưởng sau ngày giải nghệ.

Các chuyên gia đánh giá Ronaldo đang xây dựng hình mẫu một doanh nhân thể thao - tận dụng thương hiệu cá nhân để mở rộng đầu tư đa lĩnh vực. Trong khi Lionel Messi tập trung nhiều vào quảng cáo và cổ phần tại Inter Miami, thì Ronaldo chọn cách xây dựng hẳn một mạng lưới kinh doanh từ khách sạn, truyền thông, y tế cho đến thời trang.

Ronaldo bỏ túi tổng cộng 261 triệu USD trong 12 tháng qua, gần gấp đôi Lionel Messi. Với đế chế đang không ngừng mở rộng, con số này có thể tiếp tục tăng ngay cả khi anh treo giày.

Từ một cậu bé nghèo ở Madeira, CR7 nay sở hữu chuỗi khách sạn, công ty truyền thông, thương hiệu thời trang, phòng khám y tế và khối bất động sản trải khắp châu Âu. Sau khi giải nghệ, anh sẽ được nhớ đến không chỉ tư cách một huyền thoại bóng đá, mà như một doanh nhân toàn cầu.

Hồng Duy tổng hợp