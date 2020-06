Ronaldo muốn dấn thân Hollywood

Siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo lên kế hoạch học diễn xuất để tham gia các bộ phim hành động Hollywood sau khi giải nghệ.

Tờ Goal phiên bản Tây Ban Nha tiết lộ hôm 2/6 rằng Ronaldo đã quyết định tương lai. Anh đang nâng cao trình độ tiếng Anh, và sẽ sớm học diễn xuất. Hợp đồng của Ronaldo với Juventus hết hạn hè 2022. Sau đó, anh muốn chuyển sang Mỹ chơi bóng thêm một mùa giải, rồi dấn thân làng điện ảnh Hollywood.

Ronaldo có thể đóng những phim hành động Hollywood trong tương lai. Ảnh: Reuters.

CLB Inter Miami của David Beckham là điểm đến lý tưởng với Ronaldo tại giải nhà nghề Mỹ. Los Angeles Galaxy, Orlando City và New York City cũng là những đội đủ tiềm lực để chiêu mộ tiền đạo Bồ Đào Nha. "Mọi đội bóng trên thế giới đều muốn sở hữu Lionel Messi hoặc Ronaldo", Beckham nói với Goal. "Các ông chủ đội bóng khao khát tuyển mộ hai tài năng này. Nếu tôi có cơ hội đó thì thật tuyệt".

Goal dẫn nguồn thân tín của Ronaldo rằng anh sẽ học diễn xuất cùng gia sư riêng. Bạn gái Georgina Rodriguez cũng ủng hộ quyết định của Ronaldo. Anh có thể bắt đầu với một số vai phụ, trước khi khẳng định tên tuổi ở Hollywood. "Mọi người đều có thể trở thành diễn viên", đạo diễn Italy Michele Placido nói với Goal cuối năm 2019. "Ronaldo là một trong số ít cầu thủ phô diễn chất nghệ sĩ mỗi khi ghi bàn. Cậu ấy có thể phù hợp với các bộ phim hành động".

Ronaldo có thể theo chân "Vua bóng đá" Pele. Huyền thoại Brazil từng dành hai năm cuối sự nghiệp ở CLB New York Cosmos, trước khi dấn thân điện ảnh. Pele góp mặt cùng tài tử Sylvester Stallone trong bộ phim Chiến thắng để tự do (Escape to victory), công chiếu năm 1981. Bên cạnh Pele, trung vệ huyền thoại tuyển Anh - Bobby Moore - cũng đóng phim về thể thao trong chiến tranh này.

Hoàng An (theo Goal)