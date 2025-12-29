Ronaldo đoạt giải Cầu thủ hay nhất Trung Đông 2025

UAECristiano Ronaldo khẳng định động lực thi đấu và tham vọng chạm mốc 1.000 bàn, khi được vinh danh tại Globe Soccer Awards 2025 ở Dubai.

Ronaldo vượt qua Salem Al-Dawsari (Al Hilal), Karim Benzema (Al Ittihad), Riyad Mahrez (Al Ahly) để được xướng tên ở hạng mục Cầu thủ hay nhất Trung Đông. Giải thưởng ghi nhận những đóng góp nổi bật của tiền đạo người Bồ Đào Nha cho Al Nassr cũng như ảnh hưởng của anh đối với sự phát triển của bóng đá khu vực.

Cristiano Ronaldo được xướng tên ở hạng mục Cầu thủ hay nhất Trung Đông tại lễ trao giải Globe Soccer Awards 2025, diễn ra tại Dubai ngày 28/12/2025.

Mùa trước, Ronaldo ghi 35 bàn và có 4 kiến tạo qua 41 trận trên mọi đấu trường cùng Al Nassr, đạt hiệu suất ghi một bàn qua mỗi 102 phút. Mùa này, anh ghi 12 bàn qua 10 trận, gồm cú đúp vào lưới Al Okhdood cuối tuần qua, giúp Al Nassr thắng 10 trận liên tiếp tại Saudi Pro League, vững vàng trên đỉnh bảng.

Phát biểu sau khi nhận giải, Ronaldo cho biết các danh hiệu cá nhân không làm thay đổi động lực thi đấu. "Mục tiêu của tôi vẫn là ghi bàn, giành thêm danh hiệu và tiếp tục thúc đẩy bản thân chinh phục những cột mốc mới", tiền đạo 40 tuổi nói. "Tôi tin rằng mình sẽ chạm mốc 1.000 bàn nếu tránh được chấn thương".

Lần thứ ba liên tiếp Ronaldo được bình chọn là Cầu thủ hay nhất Trung Đông. Siêu sao Bồ Đào Nha còn đang giữ kỷ lục giành 6 giải Cầu thủ nam hay nhất thế giới của Globe Soccer Awards, hay còn gọi là Quả Bóng Vàng Dubai. Kylian Mbappe xếp thứ hai với hai danh hiệu. Radamel Falcao, Robert Lewandowski, Franck Ribery, Lionel Messi, Karim Benzema, Erling Haaland, Vinicius, Ousmane Dembele cùng có một danh hiệu.

Cristiano Ronaldo (trái) bắt tay Novak Djokovic trên sân khấu.

Cũng tại buổi lễ, Ronaldo ca ngợi Novak Djokovic - tay vợt nhận giải thưởng Thể thao Globe (Globe Sports Award). Anh đánh giá Djokovic là hình mẫu về sự bền bỉ và duy trì đỉnh cao phong độ. "Với tôi, Djokovic là tấm gương về sự trường tồn trong thể thao. Anh ấy xứng đáng với giải thưởng này", Ronaldo nói.

Ronaldo đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của việc tôn vinh các VĐV ở nhiều môn thể thao khác nhau. "Thể thao không chỉ có bóng đá. Chúng ta cần ghi nhận những giá trị và chất lượng đỉnh cao ở nhiều lĩnh vực", anh chia sẻ.

Đáp lại, Djokovic bày tỏ sự trân trọng đối với Ronaldo, gọi anh là hình mẫu về động lực và khát vọng chiến thắng. Tay vợt người Serbia cho rằng đam mê và kỷ luật có thể giúp VĐV duy trì phong độ bất chấp tuổi tác, đồng thời khẳng định tinh thần thi đấu là yếu tố then chốt tạo nên thành công lâu dài.

Sau mùa giải ăn sáu lịch sử, PSG thống trị nhiều hạng mục quan trọng tại Globe Soccer Awards 2025, gồm CLB hay nhất năm, cầu thủ hay nhất năm (Ousmane Dembele), Tiền vệ hay nhất năm (Vitinha), HLV hay nhất năm (Luis Enrique), Ngôi sao mới nổi (Desire Doue), Chủ tịch hay nhất năm (Nasser Al-Khelaifi) và Giám đốc thể thao hay nhất năm (Luis Campos).

Ngoài PSG, lễ trao giải cũng ghi dấu ấn của tài năng trẻ Lamine Yamal. Cầu thủ thuộc biên chế Barca được bình chọn là Tiền đạo hay nhất, đồng thời nhận thêm Giải Diego Armando Maradona - danh hiệu đặc biệt dành cho những cầu thủ tấn công có ảnh hưởng nổi bật.

Paul Pogba cũng có một đêm đáng nhớ khi giành giải Màn trở lại ấn tượng nhất tại Globe Soccer Awards 2025. Tiền vệ người Pháp xúc động chia sẻ rằng đây là một hành trình dài và không hề dễ dàng, khi anh cùng gia đình đã trải qua nhiều giai đoạn khó khăn.

Paul Pogba giành giải Màn trở lại ấn tượng nhất tại Globe Soccer Awards 2025.

Gala Globe Soccer Awards diễn ra hàng năm tại Dubai, UAE, do giới tinh hoa Trung Đông tài trợ. Sự kiện năm nay diễn ra ngày 28/12 tại khách sạn Atlantis, Dubai. Ban tổ chức đã mở vòng bình chọn toàn cầu đến hết ngày 27/11 để chọn ra các gương mặt vào vòng chung kết, trước khi bước sang giai đoạn bầu chọn thứ hai từ ngày 3-11/12.

Kết quả cuối cùng sẽ được quyết định bằng tổng hợp phiếu bầu từ người hâm mộ và hội đồng giám khảo gồm nhiều huyền thoại như Iker Casillas, Luis Figo, Fabio Capello, Francesco Totti hay Marcello Lippi.

Tommaso Bendoni, nhà sáng lập kiêm CEO Globe Soccer, khẳng định Dubai tiếp tục là điểm đến lý tưởng cho sự kiện. Ông nói: "Tầm nhìn và tham vọng của các nhà lãnh đạo nơi đây luôn mang lại một sân khấu đặc biệt. Chúng tôi mong chờ được vinh danh những cầu thủ xuất sắc nhất và tạo nên một đêm đáng nhớ dành cho bóng đá".

Hồng Duy