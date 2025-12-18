PSG đoạt 6 danh hiệu trong năm 2025

PSG hòa Flamengo 1-1 sau 120 phút rồi thắng 2-1 trong loạt luân lưu ở trận tranh Cup Liên lục địa, qua đó hoàn tất cú ăn sáu lịch sử.

Trận đấu diễn ra trên sân Ahmad bin Ali, Doha diễn ra cân bằng và giằng co. Khvicha Kvaratskhelia mở tỷ số cho PSG ở hiệp một, rồi Jorginho - cựu tiền vệ Arsenal và Chelsea - đá phạt đền quân bình tỷ số ở hiệp hai.

Kết quả 1-1 được giữ đến hết hai hiệp phụ, và hai đội phải bước vào loạt luân lưu. Tại đây, thủ môn người Nga Matvei Safonov sắm vai người hùng khi cản bốn lượt sút của Flamengo, giúp PSG thắng 2-1. Safonov trở thành thủ môn PSG đầu tiên cản bốn quả phạt đền trong một loạt sút luân lưu ở thế kỷ 21.

Thủ môn Matvei Safonov được các đồng đội nhấc bổng sau khi PSG thắng Flamengo ở trận tranh Cup Liên lục địa trên sân Ahmad bin Ali, Doha, Qatar ngày 17/12. Ảnh: PSG

PSG toàn thắng cả bốn loạt sút luân lưu dưới thời HLV Luis Enrique, khi thắng Lens ở Cup Pháp tháng 12/2024, Liverpool tại Champions League tháng 3/2025, Tottenham ở Siêu Cup châu Âu tháng 3/2025 và mới nhất là Flamengo ở Cup Liên lục địa.

Danh hiệu này giúp PSG hoàn tất năm 2025 rực rỡ, sau khi đã giành Siêu Cup Pháp, Ligue 1, Cup Pháp, Champions League và Siêu Cup châu Âu. Sáu danh hiệu trong một năm dương lịch là thành tích chưa từng có trong lịch sử CLB, đồng thời đưa tổng số trận thắng của PSG trong năm 2025 lên mốc 50 - kỷ lục mới của đội. PSG trở thành đội bóng thứ hai trong lịch sử các giải VĐQG châu Âu giành sáu danh hiệu trong cùng một năm dương lịch, sau Barca năm 2009.

PSG đoạt danh hiệu thứ 39 trong lịch sử, trở thành CLB nam giàu thành tích nhất nước Pháp, trong đó có 39 danh hiệu từ khi được Qatar Sports Investments tiếp quản.

Các cầu thủ PSG nâng danh hiệu Cup Liên lục địa. Ảnh: PSG

Đoạt Cup Liên lục địa cũng khép lại chuyến đi Doha thành công của PSG, khi trước đó CLB nhiều giải thưởng tại lễ trao giải FIFA The Best 2025. Ousmane Dembele được vinh danh là Cầu thủ hay nhất năm, Luis Enrique nhận giải HLV hay nhất, trong khi Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Willian Pacho, Vitinha và Dembele góp mặt trong đội hình tiêu biểu.

Sau trận, HLV Luis Enrique cho rằng danh hiệu Cup Liên lục địa là phần thưởng xứng đáng cho tinh thần và sự ổn định của PSG trong suốt năm 2025 lịch sử. Ông đề cao mối liên kết giữa đội bóng và CĐV, khi cho rằng sự ủng hộ ấy luôn hiện diện, từ sân Parc des Princes cho tới các chuyến làm khách. Theo ông, PSG đang sở hữu sự cân bằng hợp lý giữa kinh nghiệm và sức trẻ, yếu tố giúp đội gặt hái thành công liên tiếp.

"Đây là điều tuyệt vời, nhưng chúng tôi phải tiếp tục tiến lên", HLV 54 tuổi nói, đồng thời cho biết toàn đội sẽ sớm tập trung cho trận còn lại gặp CLB hạng dưới Vendée Fontenay Foot ở Cup Pháp trước kỳ nghỉ Giáng sinh.

Hồng Duy