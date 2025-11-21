Ronaldo tranh giải Cầu thủ hay nhất Trung Đông

Cristiano Ronaldo cạnh tranh danh hiệu Cầu thủ hay nhất Trung Đông, trong khi PSG của HLV Luis Enrique nổi lên như ứng viên thống trị cuộc bình chọn Globe Soccer Awards 2025.

Ronaldo góp mặt ở hạng mục Cầu thủ hay nhất Trung Đông, nơi anh phải cạnh tranh với Al Dawsari (Al Hilal), Karim Benzema, N'Golo Kante (Al Ittihad), Roberto Firmino (Al Sadd), cùng Riyad Mahrez, Ivan Toney của (Al Ahli).

Mùa trước, Ronaldo ghi 35 bàn và có 4 kiến tạo qua 41 trận trên mọi đấu trường cùng Al Nassr, đạt hiệu suất ghi một bàn qua mỗi 102 phút. Tính từ khi sang Arab Saudi chơi cho Al Nassr, tiền đạo Bồ Đào Nha đã ghi 109 bàn và có 21 kiến tạo qua 122 trận, nhưng chưa đoạt danh hiệu tập thể lớn nào. Anh nâng thành tích lên 953 bàn và nhiều lần khẳng định mục tiêu trở thành cầu thủ đầu tiên đạt 1.000 bàn ở các trận đấu chính thức.

Ronaldo đang hướng năm thứ ba liên tiếp được bình chọn là Cầu thủ hay nhất Trung Đông. Siêu sao Bồ Đào Nha còn đang giữ kỷ lục giành 6 giải Cầu thủ nam hay nhất thế giới của Globe Soccer Awards, hay còn gọi là Quả Bóng Vàng Dubai. Kylian Mbappe xếp thứ hai với hai danh hiệu. Radamel Falcao, Robert Lewandowski, Franck Ribery, Messi, Karim Benzema, Erling Haaland và Vinicius cùng có một danh hiệu.

Ronaldo giành giải Cầu thủ được yêu thích nhất, giải thưởng Maradona cho cầu thủ ghi bàn nhiều nhất và Cầu thủ hay nhất Trung Đông năm tại Globe Soccer Awards 2023. Ảnh: Globe Soccer

Trong khi Ronaldo tạo điểm nhấn tại hạng mục khu vực, PSG gần như sẽ thống trị hầu hết giải thưởng quan trọng. Sau mùa giải lịch sử với cú ăn bốn gồm Champions League, Siêu Cup châu Âu, Ligue 1 và Cup quốc gia Pháp, CLB thủ đô Paris có 8 cầu thủ góp mặt trong nhóm 25 đề cử Cầu thủ hay nhất.

Ousmane Dembele, Desire Doue, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Fabian Ruiz, Vitinha và thủ môn Donnarumma đều nằm trong danh sách, tạo ra cơ sở để PSG hướng đến cú đúp danh hiệu dành cho cầu thủ và CLB hay nhất nhất năm,

Luis Enrique cũng được đánh giá sáng cửa ở giải HLV hay nhất, còn Giám đốc kỹ thuật Luis Campos lọt vào nhóm đề cử cho hạng mục tương ứng.

Ở các hạng mục chuyên môn, Desire Doue, Joao Neves, Fabian Ruiz và Vitinha góp mặt trong hạng mục Tiền vệ hay nhất, Ousmane Dembele và Kvaratskhelia được đề cử Tiền đạo hay nhất, trong khi Doue, Neves và Warren Zaire-Emery cạnh tranh giải Cầu thủ trẻ hay nhất.

Những đề cử cho giải Cầu thủ hay nhất năm tại Globe Soccer Awards 2025. Ảnh: Globe Soccer

Gala Globe Soccer Awards diễn ra hàng năm tại Dubai, UAE, do giới tinh hoa Trung Đông tài trợ. Sự kiện năm nay diễn ra ngày 28/12 tại khách sạn Atlantis, Dubai. Ban tổ chức đã mở vòng bình chọn toàn cầu đến hết ngày 27/11 để chọn ra các gương mặt vào vòng chung kết, trước khi bước sang giai đoạn bầu chọn thứ hai từ ngày 3-11/12.

Kết quả cuối cùng sẽ được quyết định bằng tổng hợp phiếu bầu từ người hâm mộ và hội đồng giám khảo gồm nhiều huyền thoại như Iker Casillas, Luis Figo, Fabio Capello, Francesco Totti hay Marcello Lippi.

Tommaso Bendoni, nhà sáng lập kiêm CEO Globe Soccer, khẳng định Dubai tiếp tục là điểm đến lý tưởng cho sự kiện. Ông nói: "Tầm nhìn và tham vọng của các nhà lãnh đạo nơi đây luôn mang lại một sân khấu đặc biệt. Chúng tôi mong chờ được vinh danh những cầu thủ xuất sắc nhất và tạo nên một đêm đáng nhớ dành cho bóng đá".

Hồng Duy (theo Marca)