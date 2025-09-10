Ronaldo cân bằng kỷ lục ở vòng loại World Cup

HungaryTiền đạo 40 tuổi Cristiano Ronaldo ghi bàn phạt đền, giúp Bồ Đào Nha thắng Hungary 3-2 ở bảng F, vòng loại khu vực châu Âu, World Cup 2026.

*Ghi bàn: Varga 21', 84' - Silva 36', Ronaldo pen 58', Cancelo 86'

Từ cú sút của Ronaldo ở phút 55, tiền đạo chủ nhà Barnabas Varga cản bóng bằng tay, và bị trọng tài Erik Lambrechts thổi phạt đền. Thủ quân đội khách hai lần dừng lại trong lúc lấy đà, trước khi đá 11m về góc thấp bên trái để nâng tỷ số lên 2-1 cho Bồ Đào Nha.

Ronaldo mừng bàn thắng vào lưới Hungary trên sân Puskas, thành phố Budapest, Hungary, tối 9/9/2025. Ảnh: AS

Như thường lệ, siêu sao 40 tuổi nhảy xoay mừng bàn, trong lúc nhiều khán giả Hungary cầm điện thoại ghi hình. Đây là bàn thắng thứ 39 của Ronaldo ở các vòng loại World Cup, cân bằng kỷ lục của cựu tiền đạo Guatemala, Carlos Ruiz. Ronaldo còn ít nhất bốn trận nữa để phá kỷ lục này.

Đây cũng là trận thứ năm liên tiếp Ronaldo ghi bàn cho Bồ Đào Nha. Trước đó, anh lập công ở lượt về tứ kết, bán kết và chung kết UEFA Nations League, rồi lập cú đúp vào lưới Armenia ở lượt đầu vòng loại khu vực châu Âu, World Cup 2026.

Ngoài bàn thắng này, Ronaldo còn có cơ hội tốt ở phút 31, với cú đá ở cự ly chỉ 5 m, nhưng thủ môn Balazs Toth phản xạ xuất thần để đẩy bóng ra. Dù vậy, cầu thủ nổi bật nhất bên phía Bồ Đào Nha trận này là hậu vệ Joao Cancelo và tiền vệ Bernardo Silva.

Cancelo kiến tạo cho Silva mở tỷ số ở phút 36. Đến gần cuối trận, Silva chuyền bóng để Cancelo sút từ ngoài cấm địa, ấn định thắng lợi 3-2 cho Bồ Đào Nha. Đoàn quân Roberto Martinez giữ vững đỉnh bảng F với sáu điểm qua hai trận.

Bồ Đào Nha sẽ chơi thêm hai trận trong tháng 10, lần lượt gặp Ireland và Hungary. Nhưng trước đó, Ronaldo sẽ trở về Al Nassr để chuẩn bị gặp Al-Kholood ở vòng 2 Saudi Pro League tối 14/9.

Hoàng An