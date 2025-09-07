Ronaldo lập cú đúp ở vòng loại World Cup 2026

ArmeniaThủ quân Cristiano Ronaldo ghi hai bàn, giúp Bồ Đào Nha thắng Armenia 5-0 ở lượt đầu bảng F, vòng loại khu vực châu Âu, World Cup 2026.

*Ghi bàn: Felix 10', 61', Ronaldo 21', 46', Cancelo 32'

Một pha chạy chỗ để đá nối cận thành, và một bàn thắng sút xa, siêu sao 40 tuổi bắt đầu hành trình World Cup 2026 một cách hoàn hảo. Anh nâng thành tích cho Bồ Đào Nha lên 140 bàn thắng trong 222 trận đấu, đều là kỷ lục thế giới.

Ronaldo mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Bồ Đào Nha trong trận gặp Armenia ở vòng loại World Cup 2026 trên sân Vazgen Sargsyan Republican, thành phố Yerevan, Armenia tối 6/9/2025. Ảnh: AP

Armenia đang đứng thứ 105 FIFA, kém ba bậc so với Thái Lan. Trong khi, Bồ Đào Nha là đương kim vô địch UEFA Nations League, và xếp thứ sáu thế giới. Chênh lệch giữa hai đội sớm được thể hiện với bàn mở tỷ số của Joao Felix ở phút 10. Kể từ đó, chủ nhà dần vỡ trận.

Phút 21, từ quả tạt của Pedro Neto bên phải, Ronaldo phá bẫy việt vị, lẻn ra sau lưng hậu vệ rồi đá nối từ cự ly chỉ khoảng 2 m, nâng tỷ số lên 2-0. Anh chạy về góc sân và nhảy xoay mừng bàn. Trên khán đài sân Vazgen Sargsyan Republican, những tiếng hô "siuuu" trộn lẫn âm thanh huýt sáo la ó. Điều đó cho thấy khán đài có những người hâm mộ lẫn không ưa Ronaldo.

Trận đấu được định đoạt ở phút 32, khi hậu vệ Joao Cancelo ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Sau khi bóng vào lưới, Cancelo ngồi xuống và làm động tác chơi điện tử cầm tay, điệu mừng quen thuộc của tiền đạo quá cố Diogo Jota. Trên khán đài, các CĐV Bồ Đào Nha cũng giăng một biểu ngữ lớn để tri ân Jota, vì đây là trận chính thức đầu tiên của đội tuyển kể từ khi tiền đạo này tử nạn.

Ronaldo với cú sút nâng tỷ số lên 4-0. Ảnh: Reuters

Dù dẫn sâu, Bồ Đào Nha cũng không buông tha chủ nhà. Ngay đầu hiệp hai, Armenia để mất bóng nguy hiểm ở giữa sân. Ronaldo có bóng từ cự ly gần 20 m, bất ngờ sút luôn bằng chân phải về góc xa, nâng tỷ số lên 4-0. Một lần nữa những tiếng huýt sáo vang lên cùng tiếng hô mừng bàn thắng của thủ quân đội khách.

Ronaldo rời sân ở phút 57, nhường vị trí cho tiền đạo Goncalo Ramos. Dù vậy, trận đấu này được xem là thành công khi anh nâng thành tích sự nghiệp lên 942 bàn thắng, trong 1.285 trận. Anh cần nghỉ dưỡng sức vì sau đây ba ngày, Bồ Đào Nha sẽ gặp chủ nhà Hungary ở lượt thứ hai, tối 9/9.

Bồ Đào Nha vẫn còn ghi thêm một bàn nữa nhờ công của Felix ở phút 62, ấn định thắng lợi 5-0. Tất cả bàn thắng của đội khách đều do những cầu thủ đang chơi ở Saudi Pro League ghi.

Xuân Bình