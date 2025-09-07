Ronaldo vượt qua thành tích của Messi ở vòng loại World Cup

ArmeniaCú đúp vào lưới Armenia giúp Cristiano Ronaldo nâng thành tích ở vòng loại World Cup lên 38 bàn, vượt qua Lionel Messi dù chơi ít trận hơn hẳn.

Ronaldo đã ghi 38 bàn, kiến tạo 11 bàn khác trong 48 trận ở vòng loại World Cup trong sự nghiệp. Ở trận gần nhất gặp Armenia tại Yerevan, siêu sao 40 tuổi lập cú đúp, trong đó có một bàn từ sút xa. Anh bắt đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2026 một cách hoàn hảo, và còn tối thiểu năm trận nữa để nâng cao thành tích cá nhân.

Ronaldo mừng bàn thắng cho Bồ Đào Nha trong trận gặp Armenia ở vòng loại World Cup 2026 trên sân Vazgen Sargsyan Republican, thành phố Yerevan, Armenia tối 6/9/2025. Ảnh: Lusa-EPA

Kỷ lục về số bàn thắng ở vòng loại World Cup đang thuộc về cựu tiền đạo Guatemala, Carlos Ruiz với 39 bàn. Tuy nhiên, Guatemala chưa từng dự VCK World Cup. Ruiz cũng đã giải nghệ, nên không thể cải thiện thành tích.

Messi đã ghi 36 bàn, kiến tạo 13 bàn khác trong 72 trận vòng loại World Cup. Siêu sao 38 tuổi chơi nhiều trận hơn, vì mỗi đội Nam Mỹ chơi 18 trận vòng loại một kỳ. Trong khi, một đội châu Âu chỉ chơi khoảng 6 đến 10 trận vòng loại mỗi kỳ. Messi đã chơi trận chính thức cuối cùng ở Argentina, và cũng không đá trận cuối vòng loại Nam Mỹ gặp Ecuador sáng 10/9, giờ Hà Nội. Vì thế, thủ quân Argentina cũng không còn cơ hội nâng số bàn thắng vòng loại.

Ronaldo ghi 0,79 bàn mỗi trận vòng loại, so với thành tích của Messi là 0,50. Tuy nhiên, những đối thủ của Bồ Đào Nha ở vòng loại thường dễ thở hơn Argentina. Nếu tính các trận chính thức cấp đội tuyển, Messi mới gặp các đội ngoài Top 100 FIFA hai trận, chưa ghi bàn nào. Còn Ronaldo đã chơi 24 trận với những đối thủ như vậy, ghi tới 30 bàn.

Bồ Đào Nha ở bảng F, vòng loại khu vực châu Âu, World Cup 2026, cùng Hungary, Ireland và Armenia. Trong đó, Armenia nằm ngoài Top 100 FIFA, thua Bồ Đào Nha 0-5 ở trận ra quân tối 6/9. Bồ Đào Nha còn năm trận nữa, nếu đứng đầu bảng sẽ vào thẳng World Cup. Còn nếu chỉ đứng nhì, họ sẽ vào vòng loại thứ hai và nếu điều đó xảy ra, Ronaldo càng có thêm cơ hội cải thiện thành tích.

