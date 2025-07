Rối loạn nhịp tim âm thầm gây đột tử

Rối loạn nhịp tim có thể gây suy tim, ngừng tim, đột quỵ, sa sút trí tuệ và nguy hiểm nhất là đột tử.

Thông tin được TS.BS. Phạm Trần Linh, Phó chủ tịch Phân hội Nhịp tim Việt Nam, cho biết tại Hội nghị chuyên gia về rối loạn nhịp tim toàn quốc 2025 hôm 19/7. Đây là dịp kết nối cộng đồng chuyên gia, mở rộng hợp tác chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa biến chứng bệnh lý rối loạn nhịp tim tại Việt Nam.

Theo TS Linh, bệnh tim mạch đang ngày càng tăng và là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Có nhiều bệnh lý liên quan đến tim mạch, trong đó rối loạn nhịp tim tiêu biểu và nguy hiểm nhất. Rối loạn nhịp tim hiểu một cách đơn giản là tim đập không theo một thứ tự nào và trái tim không thể hoạt động một cách đều đặn như bình thường. Rối loạn nhịp tim được chia thành hai loại: rối loạn nhịp tim nhanh và rối loạn nhịp tim chậm.

Các dạng phổ biến như rung nhĩ, cuồng nhĩ, nhịp nhanh thất, nhịp chậm, block nhĩ thất... đang ảnh hưởng đến hàng chục triệu người trên toàn cầu, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Ví dụ, rung nhĩ - dạng rối loạn nhịp phổ biến nhất - ước tính ảnh hưởng đến khoảng 33 triệu người, chiếm 15-20% tổng số ca đột quỵ do huyết khối. Tại Việt Nam, tỷ lệ rung nhĩ ở người trên 60 tuổi dao động 1-2%, song số liệu thực tế có thể cao hơn do tầm soát còn hạn chế. Riêng năm 2024, số ca rung nhĩ phát hiện mới là 38.000, tăng hơn 10.000 ca so với 5 năm trước.

"Rối loạn nhịp là nhóm bệnh lý tim mạch phức tạp, tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm nhưng dễ bị bỏ sót trong giai đoạn sớm", TS Linh nói, thêm rằng rối loạn nhịp tim có thể gây ra các biến chứng như suy hay ngừng tim, sa sút trí tuệ, ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng khác trong cơ thể, đột quỵ và nguy hiểm nhất là đột tử.

TS.BS. Phạm Trần Linh, Phó chủ tịch Phân hội Nhịp tim Việt Nam, chia sẻ thông tin tại hội nghị. Ảnh: Phương Anh

Hồi hộp, đánh trống ngực là triệu chứng hay gặp nhất ở rối loạn nhịp tim nhanh. Triệu chứng khó thở, đau ngực, nuốt nghẹn thường gặp ở rối loạn nhịp tim chậm. Nhiều trường hợp triệu chứng là những cơn choáng khi đứng lên ngồi xuống. Nặng hơn, bệnh nhân ngất và vài phút tự tỉnh lại.

Tuy nhiên, nhiều người bị rối loạn nhịp tim mà không có biểu hiện triệu chứng. Bệnh nhân hoàn toàn không biết mình mắc bệnh cho đến khi đi khám sức khỏe và phát hiện bệnh thông qua đo điện tâm đồ. Hiện nay, rất nhiều thiết bị có thể hỗ trợ phát hiện sớm bệnh, như máy đo huyết áp điện tử, đồng hồ điện tử tích hợp các phần mềm theo dõi nhịp tim, máy đo điện tâm đồ, Holter điện tâm đồ 24 giờ, 48 giờ, 7 ngày...

Tại hội nghị, TS. Tôn Thất Minh, Chủ tịch phân hội nhịp tim Việt Nam, nhìn nhận kỹ thuật điều trị loạn nhịp tim ở Việt Nam hiện nay đã phát triển tiệm cận thế giới. Các bác sĩ đã thực hiện được hầu hết kỹ thuật tiên tiến. Số lượng bác sĩ và cơ sở y tế điều trị rối loạn nhịp cũng tăng đáng kể. Năm 2025, cả nước có 66 bệnh viện, trung tâm can thiệp điều trị rối loạn nhịp và khoảng 170 bác sĩ chuyên sâu can thiệp điều trị bệnh lý này.

Rối loạn nhịp tim có hai phương pháp điều trị là dùng thuốc và can thiệp. Khi dùng các loại thuốc để điều trị rối loạn nhịp tim, bệnh nhân có thể gặp nhiều tác dụng phụ. Với phương pháp can thiệp, tùy thuộc vào dạng rối loạn nhịp tim mà bệnh nhân có thể được chỉ định dùng thiết bị phù hợp nhằm khôi phục chức năng tim.

Trường hợp bệnh nhân rối loạn nhịp nhanh (rung nhĩ), bác sĩ có thể dùng kỹ thuật triệt đốt điện sinh lý bằng năng lượng sóng radio, bằng bóng lạnh hoặc bằng từ xung. Kỹ thuật mới nhất trong điều trị bệnh này là cấy thiết bị hỗ trợ tim dưới da, trong đó có máy tạo nhịp tim và máy khử rung tim.

Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai can thiệp triệt đốt rung nhĩ bằng nhiệt lạnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Để phòng ngừa rối loạn nhịp tim, cần tuân theo hướng dẫn của bác sĩ để kiểm soát các yếu tố nguy cơ như kiểm soát tốt huyết áp, cholesterol máu, giảm cân khi cần thiết. Thực hiện chế độ ăn uống tốt cho tim. Tránh khói thuốc lá và thuốc lá điện tử. Tích cực tham gia hoạt động thể chất.

Lê Nga