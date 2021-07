'Rời Hà Nội vào Đà Nẵng để dễ sống hơn'

Chán ngán cảnh tắc đường, ô nhiễm, bon chen ở thành phố lớn, tôi quyết định chuyển về thành phố nhỏ và thấy đáng sống hơn nhiều.

Tôi là người miền Bắc, đã vào Đà Nẵng làm việc và định cư được sáu, bảy năm. Tài sản của tôi khoảng 20 tỷ đồng và đang làm công việc liên quan đến IT. Dưới góc nhìn của người Bắc đã và đang sinh sống, làm việc tại Đà Nẵng, tôi xin chia sẻ một vài kinh nghiệm của bản thân như sau:

Thứ nhất, lý do tôi vào Đà Nẵng sống là vì ở đây không có kẹt xe. Tôi bị chứng trầm cảm (do hormone, không phải do hoàn cảnh sống khổ sở hay do gặp chuyện đau lòng gì cả). Sống tại Hà Nội, tôi thấy rất khó chịu vì có quá nhiều người, và lượng bụi trong không khí quá cao, làm tôi không thể chịu đựng được. Tôi thường xuyên phải nằm viện Bạch Mai để điều trị, liên tục trong nhiều năm liền như thế.

Sau khi quyết định chuyển đến sống tại Đà Nẵng, tôi thấy chất lượng cuộc sống ở đây gần tương đương với các thành phố lớn như Hà Nội và TP HCM. Trong khi đó, ở đây không có khói bụi, không kẹt xe, không có nhiều người bon chen, đấu đá. Ngoài ra, đây là thành phố làm dịch vụ và du lịch chuyên nghiệp, cách cư xử, đối đãi của người dân nơi đây với người từ nơi khác tới là rất cởi mở, nên chắc chắn sẽ rất dễ hòa nhập.

Có thể nói, tôi thấy rời thành phố lớn về đây không hề khó sống. Thực phẩm cũng có đủ món của ba miền, vì cũng đã có nhiều người Bắc vào đây định cư, nên cũng không lo đồ ăn không hợp miệng.

>> Kỹ sư IT lương 250 triệu bỏ phố về quê

Về tài sản, giá đất ở Đà Nẵng cũng thuộc top cao. Nếu bạn chọn mảnh gần trung tâm, rộng hai lô vào khoảng 200 m2 sàn, đường 7,5 mét, lề bốn mét (để đậu được ôtô) thì sẽ có giá khoảng 10 tỷ đồng. Với 20 tỷ đồng trong tay, con bạn có thể không chắc được học trường Quốc tế danh tiếng, nhưng những trường tư thục thì hoàn toàn trong tầm tay. Hơn nữa, ở đây, công việc IT lại cực kỳ phát triển nên có thể dễ dàng tăng thu nhập.

Thứ hai, về khoảng cách địa lý, thực ra bay từ Hà Nội đến Đà Nẵng (mấy trăm km) cũng chỉ có 1h10' di chuyển, rất nhanh, trong khi hai sân bay đều là loại sân bay quốc tế, nhiều chuyến trong ngày. Ví dụ, bạn quê ở Nam Định, đi Hà Nội bằng ôtô, gặp ùn tắc ở Pháp Vân cũng hết ba tiếng, tính ra cũng tương đường với bay từ Đà Nẵng về Hà Nội. Thế nên, đi lại không quá mất nhiều tiền như nhiều người cứ hay tưởng tượng.

Người dân ở đây tính cách hiền hòa, dễ chịu. Nếu bạn từng phải chịu sự bế tắc, ngột ngạt vì sự gồng mình quá lớn tại Hà Nội, TP HCM thì ở Đà Nẵng sẽ như được trút bỏ gánh nặng. Cụm du lịch Huế - Đà Nẵng - Hội An có thể giúp bạn giải trí cuối tuần. Nói chung, tôi thấy cuộc sống của tôi hiện giờ rất ổn không nhiều áp lực, trái tim cũng rộng mở và nhân ái hơn.

Thứ Sáu

>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.