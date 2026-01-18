Adam-U Ultra của PNDbotics tích hợp mô hình VLA, cho phép thực hiện các tác vụ phức tạp không cần thiết lập hoặc hiệu chỉnh vốn tốn nhiều thời gian.

Theo công bố của PNDbotics đầu tuần này, robot hình người Adam-U Ultra được định vị là "bước tiến trong khả năng điều khiển và học hỏi tự động", khi tích hợp thị giác - ngôn ngữ - hành động (VLA) và hơn 10.000 mẫu dữ liệu thực tế. Điều này giúp thực hiện các tác vụ phức tạp mà không cần thiết lập hoặc hiệu chỉnh tốn nhiều thời gian vốn là điểm yếu khi huấn luyện robot hình người hiện nay.

Công ty Trung Quốc cho biết, Adam-U Ultra có thể tiếp thu và sử dụng các kỹ năng mới chỉ trong vài giờ thay vì vài ngày hoặc vài tuần, cho thấy khả năng thích ứng nhanh hơn so với các nền tảng trước đây. Về phần cứng, robot cũng sở hữu các khớp nối chính xác, bộ bán truyền động trực tiếp (QDD) được thiết kế để cải thiện khả năng điều khiển, độ ổn định và hiệu suất tổng thể.

Adam-U Ultra cao khoảng 1,6-1,7 mét, hệ thống khớp 44 bậc tự do, được điều khiển thông qua QDD cung cấp mô-men xoắn cao cho phản hồi mượt mà cũng như giữ thăng bằng ổn định, chuyển động toàn thân phối hợp nhịp nhàng và chuyển động giống người ngay cả khi không gắn đầu. Cấu trúc cơ khí dạng module, thân hình mô phỏng sinh học và mạng điều khiển thời gian thực chạy chip Intel giúp đồng bộ hóa các chi với độ trễ thấp.

Robot hình người Trung Quốc tự học không cần hiệu chỉnh

Bảo Lâm

Video: PNDbotics/YouTube