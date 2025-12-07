Video robot hình người T800 thực hiện những cú đá mạnh và động tác nhanh bị nghi ngờ, khiến nhà sản xuất EngineAI phải tung video hậu trường chứng minh.

Robot hình người Trung Quốc bị nghi ngờ vì chuyển động linh hoạt Robot hình người T800. Video: YouTube/EngineAI

Trong đoạn clip công bố tuần này, robot hình người T800 phá cửa, tung nắm đấm, biểu diễn nhiều động tác khó cần phối hợp tay chân với cơ thể như nhảy lên đá và xoay người. Sự uyển chuyển và nhanh nhẹn của robot khiến nhiều người xem nghi ngờ video do máy tính tạo ra, không phải cảnh quay thật, bất chấp dòng chú thích "không dùng CGI, không AI, không tăng tốc" bên dưới.

Nhằm xóa bỏ nghi ngờ, nhà sản xuất EngineAI nhanh chóng tung ra video hậu trường, cho thấy các nhân viên ghi hình robot trình diễn cả trong studio và ngoài trời. Công ty giải thích, robot chuyển động linh hoạt nhờ mô-men xoắn khớp 450 Nm và 29 bậc tự do, không phải do kỹ xảo máy tính.

Robot hình người Trung Quốc bị nghi ngờ vì chuyển động linh hoạt Hậu trường ghi hình màn biểu diễn của robot hình người T800. Video: YouTube/EngineAI

T800 cao 1,73 m, nặng 75 kg và có thời lượng pin 5 tiếng. Robot có giá khởi điểm từ 180.000 nhân dân tệ (25.500 USD), được thiết kế cho nhiệm vụ công nghiệp nặng, nhiệm vụ đòi hỏi độ chính xác trong môi trường dịch vụ thương mại, cũng như các chức năng tương tác để hỗ trợ trong gia đình.

Theo EngineAI, hiệu suất thể chất của robot vượt 90% nam giới trưởng thành, đồng thời chi phí vận hành chỉ bằng khoảng 1/3 so với lao động con người. Công ty cho biết, năm 2026, đội ngũ ở Trùng Khánh sẽ đẩy mạnh việc kiểm chứng theo từng bối cảnh và triển khai sản phẩm trên quy mô lớn, liên tục mở ra những kịch bản ứng dụng đa dạng.

EngineAI cũng sẽ áp dụng chiến lược "hướng đi kép", một hướng tập trung vào giải trí, bao gồm sự kiện Robot Boxer dự kiến diễn ra ngày 24/12, hướng còn lại tập trung vào ứng dụng thực tế. Một số robot đã được bố trí làm "nhân viên công nghệ" tại các cửa hàng bán lẻ ở Thâm Quyến.

EngineAI không phải công ty robot Trung Quốc duy nhất đối mặt với những nghi ngờ về tính xác thực. Đầu tháng 11, Xpeng công bố phiên bản mới nhất của robot hình người Iron tại sự kiện AI Day ở Quảng Châu. Iron đi lại uyển chuyển đến mức các nhân viên phải rạch lớp da tổng hợp của robot để chứng minh không có người nào bên trong.

UBTech Robotics thậm chí phải đối mặt với phản ứng dữ dội hơn khi công bố video hàng trăm robot Walker S2 di chuyển đồng bộ. Đáp lại những nghi ngờ, công ty tung video hậu trường ghi hình bằng drone, giữ lại âm thanh gốc. Tan Min, Giám đốc thương hiệu tại UBTech, giải thích với SCMP: "Nhiều nghi ngờ xuất phát từ sự thiếu hiểu biết về năng lực sản xuất của Trung Quốc và sức mạnh phối hợp của chuỗi cung ứng".

Thu Thảo (Theo Interesting Engineering, Global Times)