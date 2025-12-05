Video hàng trăm robot hình người di chuyển đồng bộ, thể hiện trình độ phát triển và năng lực sản xuất tiên tiến, bị nghi ngờ về tính xác thực.

Công ty robot Trung Quốc UBTech Robotics thu hút sự chú ý toàn cầu khi công bố thước phim cho thấy robot hình người Walker S2 di chuyển theo đội hình lớn vào tháng 11. Trong video, đội quân robot hình người quay đầu, vẫy tay, đi bộ và tự bước vào các container, gợi nhắc đến bộ phim khoa học viễn tưởng I, Robot.

UBTech Robotics tuyên bố đã giao hàng trăm robot hình người Walker S2 đến các cơ sở công nghiệp. Công ty coi đây là cột mốc quan trọng chứng minh robot hình người đang bước ra khỏi giai đoạn nguyên mẫu, chuyển sang triển khai thực tế.

Video đội quân robot hình người Trung Quốc gây tranh cãi Đội quân robot hình người Walker S2 di chuyển đồng bộ. Video: YouTube/UBTech Robotics

Tuy nhiên, một số nhà quan sát vẫn tỏ ra thận trọng, nhấn mạnh rằng tuyên bố của UBTech Robotics chủ yếu dựa vào video quảng bá, thiếu sự kiểm chứng độc lập. Brett Adcock, CEO công ty robot hình người Mỹ Figure AI, cũng đặt câu hỏi về tính xác thực của video và cho rằng các cảnh quay giống như được dựng bằng máy tính.

"Hãy nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên robot này rồi so sánh với những robot phía sau. Robot phía trước là thật, nhưng mọi thứ phía sau đều là giả. Nếu bạn thấy phần đầu phản chiếu hàng loạt đèn trần, đó là dấu hiệu của CGI (hình ảnh do máy tính tạo ra)", Adcock viết trên X.

Hình ảnh phản chiếu trên đầu robot hình người Walker S2 bị nghi ngờ là dấu hiệu CGI. Ảnh: X/Brett Adcock

UBTech Robotics nhanh chóng đáp trả, tung ra video hậu trường ghi hình bằng drone để dập tắt nghi ngờ và mời người xem kiểm chứng. Công ty khẳng định, video hậu trường "chưa qua chỉnh sửa, quay một lần theo thời gian thực và giữ lại âm thanh gốc, chứng minh đầy đủ tính xác thực của cảnh quay".

Video đội quân robot hình người Trung Quốc gây tranh cãi Cảnh hậu trường của video đội quân robot. Video: YouTube/UBTech Robotics

Đại diện UBTech Robotics sau đó chia sẻ với Global Times, video đội quân robot bước vào container nhằm đánh dấu "một cột mốc cho UBTech" và khẳng định được ghi hình tại chỗ, "100% xác thực". Dù vậy, Adcock vẫn tỏ ra hoài nghi và ông không phải người duy nhất.

"Nhiều nghi ngờ xuất phát từ sự thiếu hiểu biết về năng lực sản xuất của Trung Quốc và sức mạnh phối hợp của chuỗi cung ứng", Tan Min, Giám đốc thương hiệu tại UBTech, giải thích với SCMP. Ông nói thêm, những người phê phán nên đến Trung Quốc và tận mắt chứng kiến sự tiến bộ nhanh chóng của robot hình người, đồng thời tham gia trực tiếp vào hệ sinh thái ngành.

Theo UBTech Robotics, việc triển khai Walker S2 sẽ tiếp diễn theo từng đợt, hướng đến những môi trường công nghiệp tuyến đầu. Theo công ty, robot hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bao gồm lắp ráp ôtô, sản xuất thông minh, hậu cần và trong các trung tâm dữ liệu AI.

UBTech Robotics dự định tăng đáng kể năng lực sản xuất, đặt mục tiêu xuất xưởng 5.000 robot hình người công nghiệp mỗi năm vào năm 2026 và tăng lên 10.000 năm 2027. Công ty cho biết, việc mở rộng sản xuất được thúc đẩy bởi nhu cầu thị trường tăng nhanh.

Robot hình người Trung Quốc đã thu hút các nhà đầu tư và cư dân mạng toàn cầu trong năm nay, từ múa khăn trong Gala Tết Nguyên đán 2025, tham gia giải chạy marathon và boxing, đến lập Kỷ lục Guinness Thế giới về đi bộ đường dài. Tháng 7, robot Walker S2 cũng gây ấn tượng khi trở thành robot hình người đầu tiên trên thế giới tự thay pin.

Thu Thảo (Theo Interesting Engineering, Global Times)