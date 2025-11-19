Công ty Trung Quốc tạo robot 'uyển chuyển như người'

He Xiaopeng, CEO Xpeng, cho biết công ty đặt mục tiêu biến robot Iron của mình trở nên "cực kỳ giống con người".

Trong cuộc họp báo cáo tài chính đầu tuần, Xiaopeng nói với các nhà phân tích rằng công ty nhận thấy việc bổ sung da và cơ bắp giả cho Iron khiến mọi người cảm thấy thoải mái hơn khi chạm vào. "Điều này rất thú vị vì robot truyền thống không đủ hấp dẫn và thu hút để khiến mọi người muốn ôm", ông nói.

Xpeng công bố phiên bản mới nhất của Iron tại sự kiện AI Day ở Quảng Châu ngày 5/11. Khác với nhiều đối thủ, robot có vóc dáng đặc biệt giống người với hai phiên bản nam và nữ. Người dùng có thể tùy chỉnh hình dáng robot như đầy đặn, lực lưỡng, cao, thấp, kiểu tóc, thậm chí trang phục trong tương lai. Trong màn trình diễn ra mắt, Iron trông uyển chuyển đến mức đại diện Xpeng phải rạch lớp da tổng hợp mềm dẻo bên ngoài để chứng minh không có ai bên trong.

Công ty Trung Quốc tạo robot hình người khiến mọi người muốn ôm Xpeng cắt lớp da của robot hình người Iron tại sự kiện AI Day ở Quảng Châu. Video: Xpeng

Xiaopeng chia sẻ ông từng kiên quyết phát triển robot bốn chân khi công ty mới bước vào lĩnh vực này vì chúng giữ ổn định tốt hơn. Tuy nhiên, loại bốn chân lại thiếu chức năng của đôi tay và khó xoay xở trong không gian nhỏ. Vì vậy, dù tin robot tiên tiến tương lai sẽ có nhiều kiểu mẫu, ông coi hình dạng giống người là thiết kế thực tế nhất hiện tại.

"Rất nhiều tình huống trong thế giới này được thiết kế dành cho con người", ông giải thích. "Nếu giống người, robot sẽ dễ thích nghi với thế giới thực hơn".

Xpeng đặt mục tiêu sản xuất hàng loạt Iron cuối năm 2026 và bán một triệu robot mỗi năm từ năm 2030. Xiaopeng dự đoán thị trường robot hình người cuối cùng sẽ lớn hơn thị trường ôtô. Tuy nhiên, khả năng nó được sử dụng trong gia đình khá thấp, trong khi triển khai tại nhà máy cũng tốn kém vì giá nhân công ở Trung Quốc vẫn rẻ. Thay vào đó, ông tin robot trước tiên có thể làm hướng dẫn viên du lịch hoặc tại tòa nhà văn phòng, trợ lý bán hàng, bắt đầu từ các cơ sở của Xpeng.

Tesla, công ty xe điện của tỷ phú Elon Musk, đối thủ của Xpeng tại Mỹ, cũng dự định sản xuất hàng loạt robot Optimus cuối 2026. Giống như Xiaopeng, Musk kỳ vọng lớn vào robot hình người khi dự đoán 80% giá trị Tesla sẽ đến từ Optimus. Đầu năm nay, ông nói robot có tiềm năng mang lại doanh thu hơn 10 nghìn tỷ USD.

