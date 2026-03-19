Robot hình người bị lôi khỏi nhà hàng vì đập bát đĩa

Một robot hình người bị "đuổi" khỏi nhà hàng ở California sau khi biểu diễn nhảy múa nhưng mất kiểm soát và làm vỡ bát đĩa.

"Một robot Trung Quốc vừa đập vỡ vài cái đĩa rồi bắt đầu mất kiểm soát thay vì làm việc", tài khoản Tansu Yegen đăng trên X ngày 17/3 kèm biểu tượng "cười ra nước mắt", thu hút hơn 5,5 triệu lượt xem và hơn 1.000 bình luận.

Trong video, một robot chưa rõ hãng sản xuất mặc tạp dề màu cam, biểu diễn động tác múa phục vụ thực khách. Tuy nhiên, cỗ máy sau đó mất kiểm soát khi bắt đầu làm vỡ bát đĩa và làm văng đũa. Nhân viên nhà hàng nhanh chóng túm cổ áo robot và lôi ra ngoài, dù tay chân robot tiếp tục cử động. Theo NYPost, tình huống xảy ra tại một nhà hàng lẩu ở San Jose, California (Mỹ).

Đa số bình luận dưới video rằng đây là sự cố hài hước trong bối cảnh robot hình người ngày càng phổ biến. "Điều này xảy ra khi bạn không trả đủ lương cho robot của mình", tài khoản Ash đùa vui.

Tuy nhiên, cũng có một số người tỏ ra lo ngại. "Thật đáng sợ! Hãy xem ba người trưởng thành vất vả thế nào mới khiến con quái vật đứng yên", tài khoản Tim Tom Bruce bình luận. "Hãy tưởng tượng sự mất kiểm soát xảy ra với một người máy chiến đấu nặng hơn 100 kg, hoặc một người máy mang theo dụng cụ sắc nhọn trong nhà bếp, nhà máy. Phản ứng kiểu 'haha, nó chỉ đang nhảy múa thôi' chính là lý do chúng ta đang đứng trước nguy hiểm thực sự. Nút dừng khẩn cấp trong tầm tay phải là yếu tố bắt buộc, chứ không phải tùy chọn. Video này nên để cho cơ quan quản lý và các công ty vội vàng phát triển AI xem và lo sợ".

Robot hình người bị lôi khỏi nhà hàng sau màn nhảy múa thất bại Ba người "khống chế" robot hình người. Video: X/Tansu Yegen

Theo Mercury News, sự cố thực tế đã xảy ra cách đây vài tuần tại cửa hàng trên đường Main Street Cupertino, thuộc đại lộ Stevens Creek). Dù có tiếng va chạm lớn trong video, nhân viên nhà hàng cho biết không có thiệt hại nghiêm trọng nào.

Phía nhà hàng và công ty phát triển robot chưa đưa ra bình luận.

Đây không phải lần đầu robot hình người mất kiểm soát. Năm ngoái, robot của Unitree từng tấn công về phía đám đông trong một lễ hội. Khi đó, nó đứng sững trước khán giả, sau đó lao về phía trước và va vào một phụ nữ lớn tuổi sau rào chắn an toàn. Ngay khi tình huống trở nên căng thẳng, nhân viên an ninh nhanh chóng giữ robot và kéo nó ra xa

Trước đó, nhiều chuyên gia dự đoán AI và robot hình người khi kết hợp với nhau có thể "hủy diệt" nhân loại. Geoffrey Hinton, một trong những người được mệnh danh là "bố già AI", cho biết ông nghĩ đến kịch bản AI thông minh hơn và khiến con người "trở nên không còn cần thiết", đồng thời tin có 20% khả năng AI có thể xóa sổ loài người.

Bảo Lâm (theo NYPost, The Mercury News)