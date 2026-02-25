49 robot hình người Trung Quốc nhào lộn, múa võ

Robot hình người G1 của công ty Trung Quốc Unitree đồng diễn những động tác võ thuật như đấm, đá, nhào lộn với độ khó cao.

Tài khoản WeChat của Unitree hôm 23/2 đăng video về màn trình diễn võ thuật ấn tượng của 49 robot hình người G1 trước Điện Kỳ Niên tại Thiên Đàn, Bắc Kinh. Đội robot hoàn thành toàn bộ động tác được lập trình sẵn, không cần điều khiển thủ công từ xa. Robot cũng có khả năng tự điều chỉnh tư thế thông qua thuật toán tích hợp. Ví dụ, nếu không tiếp đất đúng cách sau khi nhào lộn, chúng có thể tự cân bằng dựa vào phản hồi trạng thái thời gian thực.

Trong video dài 40 giây, robot thực hiện những động tác võ thuật phối hợp nhịp nhàng gồm đấm, đá và nhào lộn độ khó cao. Video ghi đây là "cảnh quay thực tế, không phải tạo bằng AI", được chia sẻ lại hơn 42.000 lần và nhận hơn 50.000 lượt thích chỉ trong khoảng 5 tiếng đăng trên nền tảng WeChat.

Đại diện Unitree cho biết, màn trình diễn tại Điện Kỳ Niên sử dụng cùng nền tảng điều khiển cụm như trong chương trình Gala Tết Nguyên Đán 2026, do công ty tự phát triển. Trong chương trình, chúng biểu diễn parkour, túy quyền và múa côn nhị khúc, đánh dấu bước tiến đáng kể so với màn múa khăn tại Gala 2025.

49 robot hình người Trung Quốc múa võ đồng bộ 49 robot hình người G1 biểu diễn võ thuật. Video: Unitree

Unitree xác định, nâng cấp và kiểm chứng nền tảng điều khiển cụm là một trong những thách thức kỹ thuật then chốt. Việc điều phối đồng thời hàng chục robot đòi hỏi sự tích hợp sâu giữa mạng lưới, hệ điều hành, phần cứng và kỹ thuật phần mềm. Để xử lý sự thay đổi bố cục sân khấu thường xuyên, tình trạng che khuất giữa các robot, đạo cụ cản trở và chuyển động cường độ cao, thuật toán định vị dựa trên LiDAR được tối ưu thêm nhằm cải thiện độ chính xác và ổn định.

Về ứng dụng tiềm năng, Unitree cho rằng nền tảng hữu ích trong tình huống cần nhiều robot phối hợp như kiểm tra và phân loại tại kho hàng. Khả năng kiểm soát linh hoạt dưới tác động của ngoại lực có thể giúp robot lắp ráp chính xác và xử lý tải trọng nặng, trong khi công nghệ định vị giúp điều hướng trong môi trường phức tạp.

Tuần trước, Unitree công bố kế hoạch xuất xưởng 20.000 robot hình người trong năm nay, tăng mạnh so với con số 5.500 năm ngoái, nhằm thúc đẩy triển khai robot ngoài đời thực. Công ty nhận định, đây là thách thức lớn và đang tích hợp AI hiện thân như những hệ thống não tiên tiến, giúp robot di chuyển trong môi trường phức tạp.

Thu Thảo (Theo Global Times, Interesting Engineering)