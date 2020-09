Robert Pattinson nhiễm nCov

Diễn viên Robert Pattinson mắc Covid-19, khiến đoàn phim "The Batman" phải dừng quay.

Tối 3/9 (giờ địa phương), The New York Times xác nhận tài tử người Anh dương tính với nCov. Trước đó, hãng Warner Bros. thông báo một thành viên trong đoàn mắc bệnh, được cách ly theo quy định nhưng giấu tên. The Batman bắt đầu quay từ tháng 9 năm ngoái, ngừng sản xuất từ tháng 3 vì dịch, mới tái sản xuất vài ngày.

Robert Pattinson được chọn đóng Người Dơi sau khi Ben Affleck chia tay vai diễn và Vũ trụ Điện ảnh DC. "Tôi nghĩ chuyện này không thể là thực. Tôi thật sự không hiểu làm sao mà tôi có được vai diễn này", tài tử nói trên Esquire tháng 10 năm ngoái. Anh cho biết sẽ vượt qua thử thách của bản thân để hoàn thành tốt bộ phim mới về siêu anh hùng đình đám của truyện tranh DC. Trong phim, anh vào vai Bruce Wayne thời trẻ. Lúc này, Wayne chưa chính thức được trao danh Batman. Tại Gotham, nhiều người vẫn sợ Wayne nhiều hơn là thán phục, ủng hộ.

Trailer "The Batman" 2021 Trailer phim "The Batman". Video:Warner Bros.

Khác với những bản phim về Batman trước, Robert Pattinson trong trailer tự giới thiệu là "sự trừng phạt" thay cho câu giới thiệu "Ta là Người Dơi". Đạo diễn Matt Reeves cho biết muốn kịch bản phim khác một chút so với truyện tranh. Các trang điện ảnh quốc tế dự đoán hình ảnh Batman trong phim mới được xây dựng đen tối, bạo lực hơn so với những tác phẩm gần đây của đạo diễn Zach Snyder.

Diễn viên Robert Pattinson. Ảnh: Reuters.

Robert Pattinson sinh năm 1986 tại Anh, trở thành thần tượng của giới trẻ vào thập niên 2000 khi hóa thân thành ma cà rồng Edward trong loạt phim dựa trên tiểu thuyết Twilight của nữ nhà văn Stephenie Meyer. Những năm gần đây, anh chuyển hướng sang đóng các tác phẩm có chiều sâu hơn, thường chiếu ở các liên hoan phim quốc tế như Maps to the Stars, Damsel hay High Life. Anh cũng đóng vai chính trong Tenet, phim mới nhất của đạo diễn Christopher Nolan.

Thanh Thanh