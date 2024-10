Robert Downey Jr.: Tôi sẽ kiện nếu AI đụng đến tôi

Tài tử Robert Downey Jr. nói sẽ kiện người đứng đầu các công ty phim ở Hollywood nếu họ tạo bản sao của ông bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong podcast On With Kara Swisher ra mắt cuối tháng 10, diễn viên thảo luận sức ảnh hưởng của AI với nghệ thuật. Khi được hỏi mức lo ngại về việc AI đe dọa các tác phẩm, điển hình là với nhân vật biểu tượng Iron Man, Downey Jr. cho biết: 'Tôi không lo lắng về việc vai diễn của mình bị AI kiểm soát. Việc xây dựng Iron Man là quá trình cộng tác của nhiều người và tôi tin họ sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra".

Iron Man Robert Downey Jr. trong vai Người Sắt (Iron Man). Video: Walt Disney Co.

Sau đó, người dẫn chương trình Kara Swisher đặt giả thuyết ban lãnh đạo các hãng phim hiện tại sẽ bị thay thế, dẫn đến việc AI can thiệp hình ảnh của Downey Jr., diễn viên đáp: "Bạn nói đúng. Tôi ở đây để nói rằng tôi sẽ kiện các giám đốc có ý định tạo bản sao của tôi trong tương lai. Dù tôi qua đời, người đại diện pháp luật của tôi vẫn sẽ không từ bỏ".

Nhiều năm qua, sao Hollywood và quốc tế phản đối AI dùng trái phép tác phẩm, vai diễn của họ. Tháng 5, diễn viên Scarlett Johansson dọa kiện OpenAI sao chép giọng cô cho trợ lý ảo Sky trong mô hình GPT-4o, dù trước đó nghệ sĩ đã từ chối.

Tháng 8, tài tử Tom Hanks đăng bài lên trang cá nhân cảnh báo khán giả không được tin quảng cáo thần dược gắn với hình ảnh và giọng nói của ông trên Internet, nhấn mạnh đó là sản phẩm AI. Hôm 22/10, hơn 13.500 người làm ngành sáng tạo như chuyên gia văn học, âm nhạc, điện ảnh, sân khấu và truyền hình khắp thế giới ký vào tuyên bố phản đối việc khai thác trái phép tác phẩm của họ để đào tạo AI.

Báo cáo của công ty tư vấn CVL Economics cho thấy AI đe dọa những người làm trong lĩnh vực hiệu ứng hình ảnh và công việc hậu kỳ ở Hollywood. Ba phần tư số người được hỏi cho rằng công cụ AI hỗ trợ việc loại bỏ, cắt giảm hoặc hợp nhất các công việc tại công ty của họ. Đến năm 2027, ước tính 204.000 vị trí ở nền công nghiệp Hollywood sẽ bị điều chỉnh.

Thầy trò Đường Tăng biến hình nhờ AI AI biến hình thầy trò Đường Tăng trong phim "Tây Du Ký". Video: Douyin

Robert Downey Jr., 59 tuổi, có cha là đạo diễn Robert Downey Sr. và mẹ là diễn viên Elsie Ford. Lúc tròn năm tuổi, tài tử xuất hiện trên màn ảnh rộng khi tham gia bộ phim của cha là Pound (1970). Suốt sự nghiệp, Downey Jr. giành hai giải Quả Cầu Vàng, một giải Oscar và một giải BAFTA. Ngoài vai trò diễn viên, nghệ sĩ còn hát nhạc phim ông góp mặt như Too Much Sun (1990), Chaplin (1992), Kiss Kiss Bang Bang (2005). Năm 2004, ông ra mắt album The Futurist.

Hồi tháng 9, nghệ sĩ gây chú ý khi đóng chính vở kịch Broadway McNeal, do Ayad Akhtar biên kịch. Nội dung tác phẩm đề cập đến các chủ đề như trí tuệ nhân tạo, tính toàn vẹn của nghệ thuật, vấn đề đạo văn và vi phạm bản quyền. Nhân vật Jacob McNeal là nhà văn nổi tiếng đoạt giải Nobel nhưng có cuộc sống nhiều mâu thuẫn. Văn phong của ông trở thành nguồn cảm hứng cho ChatGPT. Tuy nhiên, từ góc nhìn khác, ông bị nhiều người xem như một kẻ tự mãn, nghiện rượu, bất hòa với con cái.

Robert Downey Jr. trở lại Vũ trụ Điện ảnh Marvel Robert Downey Jr. xuất hiện với tạo hình Doctor Doom trên sân khấu San Diego Comic-Con 2024. Video: X Borys Kit

Downey Jr. hiện chuẩn bị trở lại Vũ trụ điện ảnh Marvel với vai phản diện Doctor Doom trong phim Avengers: Doomsday và Avengers: Secret War - sẽ ra mắt lần lượt vào tháng 5/2026 và tháng 5/2027.

Từ năm 1992 đến 2004, diễn viên có cuộc hôn nhân với ca sĩ Deborah Falconer. Bước ngoặt cuộc đời đến khi ông kết hôn với người vợ hai là nhà sản xuất phim Susan Levin. Levin giúp chồng cai nghiện ma túy và hỗ trợ ông tìm kiếm vai diễn ở Hollywood. Cả hai có hai con là Exton và Avri.

