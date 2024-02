Robert De Niro kể chuyện làm bố ở tuổi ngoài 80

Tài tử Robert De Niro, 81 tuổi, nói thấy bình yên khi chăm con gái thứ bảy Gia, 10 tháng tuổi.

Trong cuộc phỏng vấn với People hôm 7/2, nghệ sĩ nói về cuộc sống hiện tại. Khi nhắc đến người con thứ bảy chào đời hồi tháng 4/2023, Robert De Niro cho biết: "Con bé đáng yêu và ngọt ngào. Khi tôi nhìn con, mọi thứ xung quanh đều tan biến. Thật vui và bình yên khi được ở bên cạnh con", diễn viên nói.

Robert De Niro bên con gái Gia. Ảnh: Robert De Niro

Tài tử cho rằng mình vốn là người đàn ông của gia đình, luôn dành sự quan tâm đến các thành viên. Khoảnh khắc mọi người sum họp, quây quần bên nhau là những giây phút nghệ sĩ luôn trân trọng. Theo De Niro, những người con và cháu của ông đều yêu mến và dành sự chăm sóc tận tình cho Gia. Ông nói: "Việc gia đình ở bên nhau là tất cả đối với tôi".

Gia là con của De Niro và đạo diễn võ thuật Tiffany Chen. Cả hai gặp gỡ trên phim trường The Intern vào năm 2015. Họ được bắt gặp hôn nhau trong chuyến nghỉ mát ở biển Antibes (Pháp) vào tháng 8/2021.

Trên ET tháng 5/2023, De Niro tự nhận không phải là hình mẫu trong mơ đối với các con, quan niệm bên cạnh tình yêu thương, phụ huynh cần nghiêm khắc. "Tôi không phải mẫu người thích đặt ra các luật lệ cho con, nhưng đôi khi bạn không còn lựa chọn khác", nghệ sĩ nói.

Trước đó, De Niro có hai con với vợ đầu - Diahnne Abbott, gồm Drena, 57 tuổi và Raphel, 48 tuổi. Sau đó, ông trở thành cha của cặp song sinh Julian và Aaron, 29 tuổi, trong giai đoạn hẹn hò với người tình Toukie Smith. Dù vậy, cả hai chưa từng kết hôn. Năm 1997, tài tử kết hôn với vợ thứ hai - Grace Hightower và có hai con là Elliot, 26 tuổi và Helen Grace, 12 tuổi.

Ngoài việc nói về gia đình, trong bài phỏng vấn với People, tài tử cho biết "may mắn" được làm việc với đạo diễn Martin Scorsese. Với tác phẩm mới nhất Killers of the Flower Moon, De Niro giành được đề cử Oscar thứ chín trong sự nghiệp, trở thành một trong những diễn viên Hollywood nhận nhiều đề cử nhất.

Trong phim, tài tử vào vai William Hale, chủ trại gia súc có tham vọng cướp hết tài sản của thổ dân. De Niro truyền tải nhân vật là hiện thân của tội ác nhưng đội lốt thiên thần, lên kế hoạch giết hại người dân để trục lợi.

Trailer 'Killers of the Flower Moon' Trailer "Killers of the Flower Moon", nhân vật của Robert De Niro xuất hiện từ giây thứ 41. Video: Apple TV+

Theo De Niro, trên phim trường, đạo diễn cho phép các diễn viên thoải mái thể hiện năng lực. Từ đó, nhà làm phim chỉ đạo cách diễn xuất dựa trên thực lực của từng người. Còn với Scorsese, De Niro là người nghiêm túc tìm hiểu cách hóa thân vào vai diễn. "Khi Bob nhận vai, anh ấy bắt đầu nghiên cứu, đặt câu hỏi về mọi thứ, từ cách ăn mặc cho đến bữa sáng của nhân vật. Anh ấy không bao giờ ngưng tìm kiếm và khám phá", đạo diễn cho biết.

Khi được hỏi về việc giải nghệ, diễn viên nói chưa sẵn sàng, cho rằng phần thưởng nhận được chính là sự nghiệp diễn xuất của mình. Hiện De Niro ghi hình loạt phim thể loại giật gân Zero Day. Nghệ sĩ cũng đảm nhận vị trí giám đốc sản xuất của dự án dài sáu tập này.

Ở tuổi ngoài 80, De Niro tham gia sáu dự án - đang trong giai đoạn sản xuất. Ảnh: Netflix

Robert De Niro sinh ra trong một gia đình gốc Italy. Năm 13 tuổi, ông gia nhập các băng đảng xã hội đen ở khu Little Italy, Manhattan (Mỹ) và bỏ học giữa chừng. Tuy vậy, tài tử sau đó hoàn lương và theo nghiệp diễn xuất dưới sự chỉ bảo của Stella Adler. De Niro bắt đầu góp mặt trong những vở kịch vào thập niên 1960 và tạo tiếng vang với vai Johnny Boy trong Mean Streets (1973) - dự án đánh dấu lần đầu hợp tác giữa ông và đạo diễn Martin Scorsese.

Trong sự nghiệp, De Niro giành hai tượng vàng Oscar cho các vai diễn trong The Godfather: Part II (1974) và Raging Bull (1980). Năm 2011, ông được trao giải thưởng Quả Cầu Vàng Cecil B. DeMille bởi những cống hiến cho nền giải trí. 5 năm sau, diễn viên được tổng thống Mỹ Barack Obama trao tặng Huân chương Tự do.

Quế Chi (theo People, CNN)