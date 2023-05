Tình sử của tài tử Robert De Niro

Ở tuổi 79, tài tử Robert De Niro lên chức ông ngoại và vừa đón con thứ bảy, sau bốn cuộc tình.

Theo ET Canada, ngày 9/5, De Niro thông báo đón con thứ bảy, mẹ của bé là đạo diễn võ thuật Tiffany Chen. Trong buổi ra mắt phim About My Father tại New York, diễn viên nói với Extra: "Tôi thấy ổn với việc có thêm con, dù việc nuôi dạy trẻ không bao giờ là dễ dàng".

Trước thông tin trên, nhiều đồng nghiệp và bạn bè đã gửi lời chúc mừng ông. Tác giả cuốn sách De Niro: A Life - Shawn Levy - nói với Page Six: "Khi con thứ bảy của De Niro tốt nghiệp đại học, ông ấy sẽ bước sang tuổi 102. Thật điên rồ. Trên thực tế, tôi phải công nhận rằng De Niro là một người cha tốt". Trong khi đó, theo Extra, bạn diễn của tài tử trong About Life là Sebastian Maniscalco nói: "Chúa phù hộ ông ấy. De Niro là mẫu người lịch thiệp, thích dành thời gian cho gia đình và tôi rất mừng cho ông ấy".

Robert De Niro dự buổi công chiếu phim "Amsterdam" tại New York, Mỹ tháng 9/2022. Ảnh: Eduardo Munoz/ Reuters

Tình sử của tài tử là đề tài được truyền thông đề cập trong hơn bốn thập niên qua, từ mối tình ở trong phim tới đời thật với diễn viên Diahnne Abbott, mối quan hệ kín tiếng cùng Toukie Smith cho đến cuộc hôn nhân với Grace Hightower.

De Niro cưới vợ đầu Diahnne Abbott vào năm 1976 sau khi cả hai gặp nhau trên phim trường Taxi Driver. Cùng năm, họ đón con đầu lòng Raphael, bên cạnh Drena - người con có từ mối quan hệ trước của minh tinh gốc Phi. Theo Daily Mail, năm 1988, Abbott và De Niro ly dị sau khi minh tinh phát hiện chồng ngoại tình với ca sĩ Helena Springs.

Drena - con cả của tài tử, theo nghiệp cha mẹ khi trở thành diễn viên và người mẫu. Ngoài ra, cô cũng tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ trẻ em bị bỏ rơi. Em của Drena là Raphael khởi đầu sự nghiệp trong vai trò diễn viên và nhà sản xuất nhưng sau đó chuyển sang đầu tư bất động sản. Theo Reel Rundown, Raphael là một trong những nhà môi giới bất động sản thành công nhất tại New York hiện nay.

De Niro và Abbott có tổng cộng hai con và bốn cháu. Ảnh: IMAGO

Sau chia tay Abbott, ngôi sao Godfather hẹn hò với diễn viên Toukie Smith từ năm 1988 đến 1996 nhưng không kết hôn. De Niro gặp Smith khi sự nghiệp cô đang thăng tiến trong nền giải trí, còn tài tử vừa trải qua thành công với tác phẩm The Untouchables (1987). Sau khi Smith ly thân chồng, cô được bắt gặp tại nhiều buổi tiệc và sự kiện cùng De Niro. Tháng 7/1988, cả hai cùng xuất hiện trước công chúng tại buổi ra mắt phim Midnight Run.

Hai diễn viên đón cặp song sinh Julian và Aaron vào năm 1995 thông qua dịch vụ sinh hộ. Cả De Niro và Smith đều kín tiếng về mối quan hệ. Khi được The New York Times hỏi về tình trạng hôn nhân vào tháng 6/1922, minh tinh nói: "Các người có hiểu định nghĩa về quyền riêng tư không?".

Cuộc hôn nhân thứ hai của De Niro với nhà hoạt động xã hội Grace Hightower nhận nhiều bàn tán từ truyền thông. Hai người lần đầu gặp gỡ tại một quán bar ở London và kết hôn năm 1997. Hai năm sau, tài tử và vợ ly thân. "De Niro không cố gắng vun đắp cuộc hôn nhân", một người bạn của Hightower nói với People vào thời điểm đó. Năm 2004, cả hai quay về bên nhau sau hòa giải.

Tài tử có hai con là Elliot (1998) và Helen (2011) với vợ thứ hai. Tháng 11/2018, tờ US Weekly đưa tin cả hai ly dị, bắt nguồn từ thói tiêu xài quá tay của Hightower. Luật sư của De Niro - bà Caroline Krauss - cho biết vợ cũ của tài tử là một tín đồ thời trang và có thể chi gần 160.000 USD (hơn 3,75 tỷ đồng) trong vòng một tháng. Theo Page Six, vào năm 2017, De Niro từng lớn tiếng với vợ tại một quán bar ở Manhattan khi cho rằng việc chi tiêu của cô khiến ông phải nhận vai trong các bộ phim không được đánh giá cao.

Diễn viên nói với US Weekly sau cuộc hôn nhân: "Tôi và vợ có hai người con xinh xắn. Giờ đây, chúng tôi đã chuyển qua giai đoạn mới mang tính xây dựng nhưng cũng đầy khó khăn. Tôi muốn nói rằng Grace là người mẹ tuyệt vời và yêu cầu sự tôn trọng từ tất cả để chúng tôi chăm lo cho các con".

Tháng trước, De Niro được bắt gặp có mặt tại một buổi tiệc ở Los Angeles cùng đạo diễn võ thuật Tiffany Chen giữa lúc cô mang thai. Theo People, cả hai gặp gỡ trên phim trường The Intern vào năm 2015 và bắt đầu ăn tối, đi du lịch cùng nhau. Tháng 8/2021, tờ Daily Mail chụp lại khoảnh khắc tài tử và Chen hôn nhau trên du thuyền trong chuyến nghỉ mát ở biển Antibes (Pháp).

De Niro và Chen trên phim trường "The Intern". Ảnh: Warner Bros

Đạo diễn võ thuật gốc Hoa sinh ra trong gia đình có truyền thống võ thuật, với cha là đại kiện tướng William C. C. Chen. Tại giải Vô địch Wushu Thế giới lần thứ tám diễn ra ở Hà Nội năm 2005, Chen giành huy chương bạc chung cuộc. Tháng 2/2011, lúc 26 tuổi, cô được tạp chí Hall of Fame bầu chọn là võ sĩ của năm.

Ngoài môn thể thao trên, Chen từng thử sức với múa ballet, bơi lội và thể dục dụng cụ. Với nền tảng võ thuật đã qua kiểm chứng, cô được chọn vào vai huấn luyện viên thái cực quyền và hỗ trợ nhân vật của De Niro trong The Intern.

Theo Page Six, ngoài bốn mối tình trên, diễn viên còn hẹn hò người mẫu Naomi Campbell, Veronica Webb, diễn viên Leigh Taylor-Young và Tatiana Thumbtzen.

Trailer phim 'The Intern' do Robert De Niro đóng chính Trailer phim "The Intern" với sự góp mặt của De Niro và Chen. Video: Waner Bros. Pictures Robert De Niro sinh ra trong một gia đình gốc Italy, có cha là họa sĩ và mẹ là nhà thơ. Năm 10 tuổi, ông tham gia vai diễn trong The Wizard of Oz và từ đó yêu thích điện ảnh. De Niro bắt đầu góp mặt trong những vở kịch vào thập niên 1960 và tạo tiếng vang với vai Johnny Boy trong Mean Streets (1973) - dự án đánh dấu lần đầu hợp tác giữa diễn viên và đạo diễn Martin Scorsese. Trong sự nghiệp, De Niro giành hai tượng vàng Oscar cho các vai diễn trong The Godfather: Part II (1974) và Raging Bull (1980). Ngoài ra, ông góp mặt trong các tác phẩm kinh điển như Godfather (1972), Once Upon a Time in America (1984) hay The Untouchables (1989). Năm 2011, ông được trao giải thưởng Quả Cầu Vàng Cecil B. DeMille bởi những cống hiến cho nền giải trí.

Quốc Bảo