Robert De Niro có con thứ bảy ở tuổi 79

Tài tử Mỹ Robert De Niro đón con thứ bảy ở tuổi U80 và nói về những khó khăn khi làm cha.

Theo CNN, ngày 9/5, ông Rosenfield - người đại diện của nghệ sĩ - xác nhận thông tin trên nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

De Niro dự buổi công chiếu "The Irishman" tại Liên hoan phim BFI London vào tháng 10/2019. Ảnh: Reuters

Trong cuộc phỏng vấn với ET Canada hôm 8/5, khi phóng viên Brittnee Blair đề cập đến sáu con của diễn viên, tài tử nói: "Thật ra là bảy đứa. Tôi vừa có thêm một người con". Danh tính mẹ của em bé được tài tử giữ bí mật.

Trong buổi phỏng vấn, De Niro tự nhận không phải là hình mẫu trong mơ đối với các con. "Tôi không nghĩ tôi là một người cha thú vị. Các con thường tranh cãi với tôi và đôi lúc chúng hành động không phải phép. Dĩ nhiên điều này sẽ tiếp diễn, nhất là khi tôi có thêm con. Nhưng đó là điều bạn phải đối mặt khi làm cha mẹ", diễn viên nói.

Ông quan niệm bên cạnh tình yêu thương, phụ huynh cần nghiêm khắc với con trẻ. "Tôi không phải là mẫu người thích đặt ra các luật lệ cho con, nhưng đôi khi bạn không còn lựa chọn khác", ông nói.

De Niro có hai con với người vợ đầu - Diahnne Abbot, gồm Drena (51 tuổi) và Raphel (46 tuổi). Sau đó, ông trở thành cha của cặp song sinh Julian và Aaron (27 tuổi) trong giai đoạn hẹn hò với người tình Toukie Smith. Dù vậy, cả hai chưa từng kết hôn. Năm 1997, tài tử kết hôn với vợ thứ hai - Grace Hightower và có hai con là Elliot (25 tuổi) và Helen (11 tuổi).

Robert De Niro sinh ra trong một gia đình gốc Italy. Năm 13 tuổi, ông gia nhập vào các băng đảng xã hội đen ở khu Little Italy, Manhattan (Mỹ) và bỏ học giữa chừng. Tuy vậy, tài tử sau đó hoàn lương và theo nghiệp diễn xuất dưới sự chỉ bảo của Stella Adler. De Niro bắt đầu góp mặt trong những vở kịch vào thập niên 1960 và tạo tiếng vang với vai Johnny Boy trong Mean Streets (1973) - dự án đánh dấu lần đầu hợp tác giữa diễn viên và đạo diễn Martin Scorsese.

Diễn xuất của De Niro trong "Mean Streets". Ảnh: Film Forum

Trong sự nghiệp, De Niro giành hai tượng vàng Oscar cho các vai diễn trong The Godfather: Part II (1974) và Raging Bull (1980). Năm 2011, ông được trao giải thưởng Quả Cầu Vàng Cecil B. DeMille bởi những cống hiến cho nền giải trí. Năm năm sau, diễn viên Meet the Parents được tổng thống Mỹ trao tặng Huân chương Tự do.

Ngoài About My Father - sắp ra mắt 26/5, năm nay, De Niro còn góp mặt trong Killers of the Flower Moon của đạo diễn Scorsese, cùng Leonardo DiCaprio.

Trailer phim 'About My Father' do Robert De Niro đóng chính Trailer phim "About My Father" (tài tử xuất hiện ở giây đầu tiên). Video: Lionsgate Movies

Quốc Bảo