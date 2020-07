Rộ tin Lee Min Ho và Kim Go Eun hẹn hò

Người hâm mộ tung loạt dấu hiệu khẳng định Lee Min Ho hẹn hò Kim Go Eun sau "Quân vương bất diệt".

Ngày 7/7, một tài khoản đăng tải trên Pann bài viết: "Lee Min Ho chắc chắn hẹn hò Kim Go Eun" kèm loạt hình ảnh, thu hút hơn 240.000 lượt người xem và bàn luận.

Đầu tiên là video đi dạo bên sông Hàn mà Lee Min Ho đăng tải hôm 2/7 - sinh nhật Kim Go Eun. Tài tử lồng bài hát Dancing Universe - nhạc phim Quân vương bất diệt - với phần lời: "Vũ trụ này là nơi anh cùng em nhảy múa. Là nơi để hai ta nắm chặt tay nhau. Cảm giác như là giấc mơ vậy". Video thu hút hơn 4,6 triệu lượt thích và hàng trăm nghìn bình luận, trong đó đa phần nhắc tên Kim Go Eun. Tác giả so sánh hình ảnh hai diễn viên đăng tải cùng ngày có điểm giống nhau về bối cảnh, đồ vật... cho thấy họ ở bên nhau trong sinh nhật Go Eun.

Kim Go Eun (áo hồng, phải) và Lee Min Ho được cho là diện đồ đôi. Ảnh: Pann.

Bài viết tiếp tục chỉ ra cách Lee Min Ho thể hiện tình cảm với Kim Go Eun trên trang cá nhân. Hồi tháng 5, anh đăng ảnh chụp cùng cô bên bờ biển kèm ghi chú: "Tôi cùng Jung Tae Eul (tên nhân vật trong Quân vương bất diệt) nắm tay và nhìn vào mắt nhau". Theo Pann, ngoài mẹ, Kim Goo Eun là cô gái đầu tiên được tài tử đăng ảnh. Trước đó, khi hẹn hò Suzy, anh kín tiếng chuyện tình cảm. Anh cũng không đăng ảnh cùng các bạn diễn cặp như Jeon Ji Hyun, Park Shin Hye...

Trong hậu trường Quân vương bất diệt, cả hai có nhiều khoảnh khắc vui đùa bên nhau. Lee Min Ho thường xuyên xoa đầu, nắm tay, trêu đùa bạn diễn...

Khoảnh khắc bên Kim Go Eun do tài tử đăng trên trang cá nhân. Ảnh: Instagram.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Đa phần khán giả tin tưởng họ hẹn hò. Tài khoản Minzy viết: "Họ thật đẹp đôi và ở độ tuổi chín chắn để bước vào mối quan hệ. Lee Min Ho - Kim Go Eun à, hãy thật hạnh phúc nhé". Trong khi đó, khán giả Hoojun nhận xét: "Qua ánh mắt có thể thấy Lee Min Ho thích Kim Go Eun rồi. Quả là một cô gái đặc biệt".

Trong khi đó, một bộ phận khán giả cho rằng cả hai thân thiết sau khi đóng phim nhưng không hẹn hò. Phía Lee Min Ho và Kim Go Eun chưa phản hồi về sự việc. Trong phim lên sóng cuối tháng 4, Lee Min Ho hóa thân hoàng đế Lee Gon ở Đại Hàn đế quốc, xuyên không sang Hàn Quốc năm 2019 và yêu nữ cảnh sát Jung Tae Eul (Kim Go Eun đóng).

Hậu trường phim 'Quân vương bất diệt' đầy tiếng cười Lee Min Ho đùa giỡn Kim Go Eun trong hậu trường. Video: SBS.

Lee Min Ho sinh năm 1987, nổi tiếng với loạt phim Vườn sao băng, Thợ săn thành phố, Người thừa kế, Huyền thoại biển xanh... Anh thường được các đạo diễn mời vào vai công tử nhà giàu, đế vương, thiên tài... Ngoài ra, tài tử đắt show chụp hình thời trang, làm gương mặt đại diện. Trước Kim Go Eun, anh từng trải qua hai cuộc tình với Suzy và Park Min Young.

Kim Go Eun sinh năm 1991, nổi lên với vai Han Eun Gyo - nữ sinh 17 tuổi - trong phim 19+ A Muse. Sau đó, cô tham gia loạt phim Yêu tinh, Bẫy tình yêu, Quái vật, Hoa cải vàng...

Hiểu Nhân