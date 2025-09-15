Ring girl gây sốt ở trận Crawford thắng Canelo

MỹRed Dela Cruz, từng là nhân viên văn phòng, thu hút sự chú ý ở trận tranh bốn đai siêu trung giữa Canelo Alvarez và Terence Crawford cuối tuần qua.

Trước trận đấu tại sân Allegiant, Las Vegas ngày 13/9, Dela Cruz hào hứng chia sẻ trên Instagram: "Biết ơn cơ hội được làm ring girl tại Allegiant cho trận Canelo vs Crawford! Trực tiếp trên Netflix vào thứ Bảy tuần này".

Bài đăng lập tức nhận về hàng nghìn lượt thích cùng bình luận khen ngợi, trong đó nhiều người gọi cô là "hoàn hảo".

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Dela Cruz tiếp tục đăng nhiều khoảnh khắc lên Instagram cùng thông điệp: "Đến giờ vẫn chưa tin tôi được có mặt ở đây. Trận Canelo - Crawford thật điên rồ". Bài đăng nhận hơn 7.000 lượt thích và gần 200 bình luận sau nửa ngày.

Dela Cruz, 35 tuổi, từng là nhân viên văn phòng làm việc 8 tiếng một ngày tại một công ty dữ liệu trước khi bước chân vào làng thể thao giải trí.

Cô nổi lên từ năm 2015, khi chiến thắng cuộc thi UFC Octagon Girl Search khu vực châu Á và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt quen thuộc của UFC suốt gần một thập kỷ.

Red Dela Cruz là một trong những gương mặt quen thuộc của UFC suốt gần một thập kỷ qua. Ảnh: Instagram / Red_delacruz

UFC Octagon Girl Search là chương trình do UFC tổ chức để tìm gương mặt mới cho vị trí ring girl, những người có nhiệm vụ mang bảng số hiệp, tham gia sự kiện quảng bá và đồng hành cùng các võ sĩ trong những đêm thi đấu. Sau khi đăng quang, Dela Cruz trở thành ring girl người Philippines đầu tiên ký hợp đồng chính thức với UFC.

Điều đặc biệt ở Dela Cruz là cô luôn sống song song hai cuộc đời trái ngược. "Khi đi làm văn phòng, tôi im lặng, không trang điểm, chỉ tập trung làm việc", cô kể với truyền thông Australia. "Nhưng với UFC, đó là ánh đèn sáng chói và sự phấn khích tột độ. Tôi may mắn khi được trải qua cả hai".

Sinh ra ở Philippines, Dela Cruz chia sẻ rằng cô theo đuổi nghề người mẫu và ring girl một phần để thực hiện ước mơ dang dở của mẹ - người từng mơ làm hoa hậu nhưng không thành. Cô bày tỏ: "Giờ đây khi có những cô gái trẻ hỏi tôi bí quyết, tôi nói với họ: Hãy mơ những điều tưởng chừng bất khả thi, bởi biết đâu nó sẽ thành sự thật".

Red Dela Cruz đăng ảnh ngày thường lên Instagram. Ảnh: Instagram / Red_delacruz

Trong trận tranh bốn đai siêu trung tại sân Allegiant, Crawford thi đấu nhỉnh hơn. Võ sĩ người Mỹ tung 442 đòn và trúng 165 cú - so với 347 và 132 của Canelo. Hiệu suất đòn uy lực chính xác (power punch) của anh đạt 56%, cao hơn mức 49% của đối thủ.

Sau 12 hiệp không có knock-out, Crawford được xử thắng nhờ điểm trọng tài, với 116-112, 115-113 và 115-113. Võ sĩ 37 tuổi lấy toàn bộ các đai WBA (Super), WBC, IBF, WBO và The Ring của Canelo để trở thành nhà vô địch tuyệt đối mới của hạng siêu trung (73 - 76 kg).

Crawford nâng thành tích thắng lên 42 trận nhà nghề, trong đó có 31 trận knock-out, đồng thời trở thành võ sĩ nam đầu tiên trong kỷ nguyên bốn đai lớn giữ ngôi vô địch tuyệt đối ở ba hạng cân. Trước đó, anh từng thống trị hạng dưới bán trung (63,5 kg) vào năm 2017 và hạng bán trung (66,7 kg) năm 2023. Bước sang tuổi 38 trong hai tuần tới, Crawford vẫn khiến giới chuyên môn kinh ngạc khi nhảy liền hai hạng cân và lập tức đánh bại Canelo để thống trị nốt hạng siêu trung.

Full diễn biến trận Terence Crawford thắng Canelo Alvarez Diễn biến chính trận Terence Crawford thắng Canelo Alvarez.

Hồng Duy tổng hợp