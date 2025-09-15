Canelo: 'Crawford hay hơn cả Mayweather'

MỹSau thất bại mất bốn đai siêu trung, võ sĩ người Mexico Canelo Alvarez thừa nhận Terence Crawford sở hữu đẳng cấp vượt trên cả Floyd Mayweather - người từng hạ anh 11 năm trước.

Ở buổi họp báo sau trận đấu tại sân Allegiant, Las Vegas ngày 13/9, Canelo và Crawford dành sự tôn trọng cho nhau. "Anh ấy là đối thủ mạnh mẽ, là nhà vô địch vĩ đại", Crawford nói. "Tôi tôn trọng và là người hâm mộ cuồng nhiệt của Canelo. Hôm nay, anh ấy chiến đấu như một nhà vô địch".

Canelo đáp lại lời khen bằng tuyên bố: "Tôi nghĩ Crawford hay hơn Mayweather rất nhiều".

Canelo Alvarez (phải) nhận đòn trong trận gặp Floyd Mayweather tại MGM Grand Garden Arena, Paradise, Nevada, Mỹ ngày 14/9/2013. Ảnh: AP

Tháng 9/2013, khi mới 23 tuổi, Canelo bước vào trận đấu lớn nhất sự nghiệp với Floyd Mayweather tại Las Vegas. Dù sở hữu sức trẻ và thể hình vượt trội, tay đấm người Mexico hoàn toàn bất lực trước lối đánh phòng thủ phản công siêu hạng của "Độc cô cầu bại" người Mỹ. Suốt 12 hiệp, Canelo hiếm khi ra đòn chính xác, còn Mayweather liên tục ghi điểm bằng những cú thọc. Kết quả, Canelo thua điểm đồng thuận và nhận thất bại đầu tiên trong sự nghiệp.

Kịch bản tương tự diễn ra trên sân Allegiant, Las Vegas cuối tuần qua, khi Canelo bất lực và hoàn toàn bị vô hiệu hóa trước đối thủ nhỏ con hơn. Sau 12 hiệp không có knock-out, Canelo lại thua điểm đồng thuận và mất các đai hạng siêu trung vào tay Crawford.

"Bạn phải chấp nhận thất bại", Canelo thừa nhận. "Chúng ta đều biết Crawford là võ sĩ vĩ đại. Tôi đã cố hết sức nhưng không tìm ra cách hóa giải. Đôi khi bạn muốn nhưng cơ thể không cho phép nữa".

Terence Crawford (phải) tung đòn trúng mặt Canelo Alvarez trong trận thống nhất các đai hạng siêu trung trên sân Allegiant, Las Vegas, Mỹ ngày 13/9/2025. Ảnh: EPA

Chiến thắng trước Canelo giúp Crawford nâng thành tích thắng lên 42 trận nhà nghề, trong đó có 31 trận knock-out, đồng thời trở thành võ sĩ nam đầu tiên trong kỷ nguyên bốn đai lớn giữ ngôi vô địch tuyệt đối ở ba hạng cân khác nhau - thành tích từng chỉ có huyền thoại Henry Armstrong làm được năm 1938.

Crawford từng thống trị hạng dưới bán trung (63,5 kg) vào năm 2017 và hạng bán trung (66,7 kg) năm 2023. Bước sang tuổi 38 trong hai tuần tới, Crawford vẫn khiến giới chuyên môn kinh ngạc khi nhảy liền hai hạng cân và lập tức đánh bại Canelo để thống trị nốt hạng siêu trung.

Mayweather, sinh năm 1977, toàn thắng 50 trận nhà nghề. Anh đã 15 lần vô địch thế giới ở năm hạng cân, được coi là võ sĩ giỏi nhất mọi thời, theo Boxrec.

Khi được so sánh với Mayweather, Crawford khẳng định: "Mayweather hay nhất trong thời của anh ấy. Tôi là võ sĩ hay nhất trong thời của mình. Không cần đặt hai người cạnh nhau".

Crawford xem đây là cột mốc lớn nhất trong sự nghiệp, khi anh leo lên hai hạng cân, bị xếp cửa dưới và lập tức đánh bại ngôi sao số một của hạng siêu trung nhiều năm qua. Võ sĩ 37 tuổi còn bông đùa rằng đã biết kết cục ngay khi Canelo đặt bút ký hợp đồng thượng đài.

Hồng Duy (theo The Guardian)