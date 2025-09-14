Crawford thắng Canelo, vô địch tuyệt đối 3 hạng cân

MỹVõ sĩ Mỹ Terence Crawford đánh bại Canelo Alvarez bằng điểm trọng tài để trở thành nhà vô địch tuyệt đối hạng siêu trung (super middleweight), qua đó lập cột mốc chưa từng có trong lịch sử quyền Anh.

Tại sân Allegiant, Las Vegas, trước 70.482 khán giả phần lớn là người ủng hộ Canelo, Crawford có màn trình diễn gần như hoàn hảo.

Terence Crawford (trái) tung đòn trúng mặt Canelo Alvarez trong trận thống nhất các đai hạng siêu trung trên sân Allegiant, Las Vegas, Mỹ ngày 13/9/2025. Ảnh: AP

Võ sĩ người Mỹ tung ra 442 đòn và trúng 165 cú - so với 347 và 132 của Canelo. Hiệu suất đòn uy lực chính xác (power punch) của Crawford đạt 56%, cao hơn mức 49% của đối thủ.

Về phân bổ đòn đánh, Canelo nhỉnh hơn ở các pha tấn công thân dưới với 71 cú trúng người và 76 cú đánh vào đầu. Tuy nhiên, Crawford mới là người kiểm soát thế trận nhờ những pha ra tay chính xác vào vùng mặt, khi anh có tới 129 cú đánh trúng đầu khiến Canelo nhiều lần bị khựng lại và đánh mất nhịp trận.

Sau 12 hiệp không có knock-out, Crawford được xử thắng nhờ điểm trọng tài, với 116-112, 115-113 và 115-113. Võ sĩ 37 tuổi lấy toàn bộ các đai WBA (Super), WBC, IBF, WBO và The Ring của Canelo để trở thành nhà vô địch tuyệt đối mới của hạng siêu trung (73 - 76 kg).

Crawford nâng thành tích lên 42 trận nhà nghề, với 31 trận knock-out, đồng thời trở thành võ sĩ nam đầu tiên trong kỷ nguyên bốn đai lớn giữ ngôi vô địch tuyệt đối ở ba hạng cân khác nhau.

Trước đó, anh từng thống trị hạng dưới bán trung (63,5 kg) vào năm 2017 và hạng bán trung (66,7 kg) vào năm 2023. Bước sang tuổi 38 trong hai tuần tới, Crawford vẫn khiến giới chuyên môn kinh ngạc khi nhảy liền hai hạng cân và đánh bại Canelo để thống trị nốt hạng siêu trung.

"Tôi đã nói rồi, tất cả không phải là sự tình cờ. Đây là đêm mà Chúa ban cho tôi", Crawford nói sau khi làm nên lịch sử, và để ngỏ khả năng giải nghệ.

Terence Crawford khoe các đai hạng siêu trung sau khi thắng Canelo Alvarez. Ảnh: NYfights

Tại sân Allegiant hôm qua, phong cách di chuyển linh hoạt, jab (thọc) chủ động và những pha ra đòn kết hợp chính xác giúp Crawford làm chủ thế trận. Từ hiệp bảy, võ sĩ người Mỹ thậm chí sẵn sàng đứng trao đổi đòn trực diện, khiến Canelo càng thêm nôn nóng.

Ở các hiệp cuối, Crawford không phòng thủ an toàn mà tiếp tục áp đảo, tạo nên màn trình diễn được so sánh với trận hạ gục Errol Spence Jr. để đoạt ngôi vô địch tuyệt đối hạng bán trung năm 2023.

Phía đối diện, diễn biến trận đấu gợi lại ký ức năm 2013, khi Canelo từng bất lực trước "Độc cô cầu bại" Floyd Mayweather. Một lần nữa, võ sĩ người Mexico hoàn toàn bị vô hiệu hóa trước đối thủ nhỏ con hơn.

"Không có thất bại nào ở đây cả. Tôi đã làm tất cả trong sự nghiệp và sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Hôm nay tôi cũng đã làm như vậy", Canelo bày tỏ.

Hồng Duy