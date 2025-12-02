Revive tiếp năng lượng cho 10.000 runner chạy đêm Hà Nội

Revive cung cấp nước điện giải xuyên suốt hành trình chạy đêm, tiếp thêm năng lượng, sức bền để cùng hơn 10.000 runner chinh phục đường đua Hà Nội, ngày 30/11.

VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2025 powered by Puma khởi tranh lúc 0h05 ngày 30/11 tại khu vực hồ Thiền Quang, quy tụ hơn 10.000 VĐV. Trong đêm đầu đông với nhiệt độ khoảng 14-15 độ C, runner cùng nhau chinh phục cung đường giữa trung tâm Thủ đô, qua những danh thắng nổi tiếng như Hồ Gươm, Nhà hát Lớn, cầu Long Biên.

Runner tiếp điện giải với Revive khi thi đấu. Ảnh: VnExpress Marathon

Revive - nhà tài trợ điện giải độc quyền của giải, góp phần tiếp thêm năng lượng cho VĐV. Ngay từ khu vực xuất phát đến các trạm tiếp nước và khu sau vạch đích, hàng nghìn chai Revive đã được cung ứng liên tục, giúp runner bù nước, cân bằng điện giải và giữ nhịp bền bỉ trong điều kiện chạy đêm đặc thù.

Ở từng cự ly, thương hiệu có mặt tại tất cả các trạm tiếp nước, mang đến 3 lựa chọn Revive thường, Revive chanh muối và Revive Zero Calo. Công thức chứa các muối khoáng thiết yếu như Na+, K+ cùng vitamin nhóm B (B3, B6, B12) giúp phục hồi nhanh, giảm mệt mỏi cơ bắp và ổn định thân nhiệt trong điều kiện vận động kéo dài xuyên đêm. Với runner, đây là yếu tố then chốt để duy trì bước chạy ổn định.

Nước điện giải Revive. Ảnh: VnExpress Marathon

Tại khu vực về đích trên phố đi bộ Trần Nhân Tông, runner hoàn thành đường đua đều được hỗ trợ Revive để phục hồi nhanh sau khi về đích. Nhiều runner tham gia các giải trong hệ thống VnExpress Marathon cho biết đã quen với việc thưởng thức Revive sau giải. "Nước dễ uống giúp người chơi nạp năng lượng trong thời gian ngắn mà không gây nặng dạ dày, phù hợp với hoạt động cường độ cao và thời tiết se lạnh", chị Như Quỳnh, runner từ Long Biên nhận xét.

Đại diện ban tổ chức cho biết việc Revive hiện diện xuyên suốt giải giúp runner an tâm về điều kiện tiếp nước và điện giải, nhất là khi VM Hanoi Midnight là một trong số ít giải chạy diễn ra trong khung giờ khuya - thời điểm cơ thể dễ mất cân bằng điện giải và sụt giảm sức bền.

Linh Lam