Real tiếp tục ngó lơ Quả Bóng Vàng

Tây Ban NhaReal Madrid không đăng bất cứ thông tin nào chúc mừng các thành viên của đội bóng được đề cử Quả Bóng Vàng 2025.

Real có ba cầu thủ vào top 30 Quả Bóng Vàng nam, là Vinicius Junior, Jude Bellingham và Kylian Mbappe. Họ có nhiều đại diện chỉ sau PSG (9 cầu thủ) và Barca (4).

Ở Quả Bóng Vàng nữ, đội bóng Tây Ban Nha cũng có một đại diện là tiền vệ Caroline Weir. Trung vệ Dean Huijsen được đề cử giải Kopa dành cho cầu thủ nam trẻ xuất sắc, và tiền đạo Linda Caicedo cho giải cầu thủ nữ trẻ xuất sắc. Thủ thành Thibaut Courtois cũng nằm trong Top 10 tranh giải Yashin dành cho thủ môn xuất sắc. Tổng cộng, Real có 7 đại diện được đề cử ở các hạng mục Quả Bóng Vàng.

Chủ tịch Florentino Perez vẫn chưa nguôi ngoai với giải thưởng Quả Bóng Vàng. Ảnh: COPE

Trong khi các CLB khác đều chia sẻ bài đăng của các trang mạng xã hội chính thức của Quả Bóng Vàng, Real không có động tĩnh nào. Trên các mạng xã hội, website lẫn kênh Real Madrid TV, đội bóng này không nhắc gì đến giải thưởng.

Năm ngoái, Real đã hủy kế hoạch dự gala Quả Bóng Vàng 2024 tại Paris, Pháp, chưa đầy 24 tiếng trước buổi lễ. Do họ nhận được thông tin Vinicius trượt Bóng Vàng, dù trước đó một loạt tờ báo cho rằng ngôi sao Brazil sẽ giành giải. Quả thực, tiền vệ Rodri đoạt danh hiệu này, còn Vinicius chỉ nhận Bóng Bạc. Vì thế, toàn đội Real không tới buổi lễ và cũng không đăng thông tin gì.

Vinicius thì viết trên mạng xã hội rằng: "Nếu cần, tôi sẽ làm gấp 10 lần thế này, và họ chưa sẵn sàng cho điều đó".

Năm nay, Vinicius được đề cử nhưng anh gần như không có cơ hội đoạt giải. Real thì vẫn tiếp tục ngó lơ giải thưởng này. Bellingham, Mbappe hay Courtois cũng khó có cơ hội thắng giải nào, khi đội bóng không đoạt được danh hiệu lớn mùa trước.

Có thể Real sẽ tiếp tục vắng mặt tại gala Quả Bóng Vàng 2025, diễn ra tại nhà hát Chatelet, thành phố Paris ngày 22/9/2025. Tiền đạo Ousmane Dembele (PSG), Raphinha và Lamine Yamal (Barca) được coi là ba ứng viên sẽ giành giải lần này.

Hoàng An (theo COPE)