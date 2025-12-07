Cú hat-trick giúp Barca thắng trận cầu 8 bàn tại La Liga

Tây Ban NhaTiền đạo Ferran Torres lập hat-trick trong 40 phút đầu, giúp Barca thắng ngược 5-3 trên sân Betis ở vòng 15 La Liga, qua đó nới rộng cách biệt với Real lên bốn điểm.

Màn rượt đuổi tỷ số trên sân La Cartuja bắt đầu từ phút 6. Jules Kounde dâng lên chậm, giúp Antony phá bẫy việt vị và có bóng trong khu vực 5m50. Tiền đạo người Brazil khống chế một nhịp rồi dứt điểm tung nóc lưới đội khách mở tỷ số.

Đến phút 11, Kounde sửa sai với pha thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang vào vòng cấm cho Ferran Torres đá nối quân bình tỷ số. Hai phút sau, cũng với pha lên bóng bên cánh phải, Roony Bardghji "dọn cỗ" cho tiền đạo người Tây Ban Nha tung người dứt điểm để lập cú đúp.

Ferran Torres lập hat-trick trong trận Barca thắng Betis 5-3 ở vòng 15 La Liga ngày 6/12/2025. Ảnh: AP

Bardghji, 20 tuổi, được Barca tuyển mộ với giá chưa đầy 3 triệu USD vào hè 2025. Sau pha kiến tạo cho Torres, tiền vệ người Thụy Điển tự điền tên lên bảng điện tử với cú đá căng về góc gần ở phút 31, nâng tỷ số lên 3-1.

Đến phút 40, Torres hoàn tất cú hat-trick với tình huống dứt điểm từ ngoài vòng cấm chạm người đổi hướng vào lưới. Torres đã ghi bảy bàn sau 11 lần đối đầu Real Betis tại La Liga - thông số tốt nhất của anh trước một đối thủ ở giải đấu này. Tiền đạo người Tây Ban Nha cũng góp dấu giày vào chín bàn trong năm trận gần nhất gặp Betis tại La Liga, với bảy bàn và hai kiến tạo.

Torres đã lập hai cú hat-trick tại La Liga sau 193 lần ra sân cho Valencia và Barcelona. Cả hai đều được thực hiện trên sân của Real Betis, với lần đầu vào tháng 1/2024 và lần còn lại là hôm qua.

Đầu hiệp hai, Marcus Rashford dứt điểm chạm tay cầu thủ Betis trong vòng cấm, mang về quả phạt đền. Trên chấm 11 mét, Lamine Yamal sút nhẹ về góc trái, ngược hướng phán đoán của thủ thành Alvaro Valles.

Những nỗ lực sau đó của chủ nhà chỉ giúp họ ghi hai bàn nhờ công Diego Llorente, Cucho Hernandez và không thể giữ điểm ở lại sân La Cartuja.

Lamine Yamal mừng bàn nâng tỷ số lên 5-1. Ảnh: AP

Sau trận, Torres hài lòng với cú hat-trick và nâng thành tích lên 11 bàn tại La Liga mùa này, chỉ kém Kylian Mbappe (16). trong danh sách Vua phá lưới. Nhưng anh nhấn mạnh thành tích cá nhân không phải điều quá quan trọng.

"Không phải ngày nào cũng có thể lập hat-trick, nhưng con số 11 bàn không nói lên nhiều điều", Torres nói. "Tôi luôn tin mình đủ khả năng đá chính ở Barca, đủ sức cạnh tranh vị trí và còn muốn ghi nhiều bàn hơn nữa. Nhiệm vụ của tôi là tiếp tục khiến HLV phải đau đầu khi lựa chọn đội hình".

Thắng ngược Betis, Barca xây chắc đỉnh bảng La Liga với 40 điểm, nhiều hơn bốn điểm so với Real - đội sẽ gặp Celta hôm nay. Vòng tiếp theo ngày 13/12, Barca sẽ trở về sân nhà tiếp Osasuna.

Hồng Duy