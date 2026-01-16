'Rẽ phải ở làn đi thẳng bị phạt như vượt đèn đỏ là quá nặng'

Giống như lỗi sai làn và sai vạch kẻ đường, việc rẽ phải ở làn đi thẳng bị phạt như vượt đèn đỏ gây nhiều tranh cãi.

Theo luật sư "Rẽ phải từ làn đi thẳng khi đèn đỏ là lỗi vượt đèn đỏ" có cơ sở pháp lý nhất định, nhưng nếu áp dụng một cách cứng nhắc cho mọi tình huống thì chưa thật sự thuyết phục và có thể gây tranh cãi trong thực tế giao thông.

Theo tôi, để xác định hành vi vi phạm, không chỉ căn cứ vào vị trí làn đường nơi phương tiện đang đi, mà còn phải làm rõ đèn tín hiệu giao thông đang điều chỉnh hành vi nào và có hiệu lực đối với hướng di chuyển nào. Luật giao thông không xử phạt ý định, nhưng việc xác định lỗi lại luôn gắn với hành vi cụ thể tại nút giao đó.

Trong thực tế, tại nhiều ngã tư đèn giao thông được thiết kế chủ yếu để điều tiết luồng đi thẳng, trong khi hướng rẽ phải được tách ra bằng biển báo phụ được phép rẽ phải khi đèn đỏ. Khi đó, đèn đỏ không còn mang ý nghĩa cấm đi tuyệt đối với mọi hướng, mà chỉ cấm các hướng không được phép lưu thông trong pha đèn đó.

Nếu đèn đỏ tại nút giao có hiệu lực cho cả hướng đi thẳng và rẽ phải, tức là không có biển cho phép rẽ phải khi đèn đỏ hoặc đèn mũi tên, thì việc một phương tiện từ làn đi thẳng rẽ phải rõ ràng là hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, như vậy kết luận của luật sư trong trường hợp này là chính xác.

Tuy nhiên, nếu đèn đỏ ở hướng đi thẳng, còn hướng rẽ phải được cho phép bằng biển báo thì lại khác. Khi đó, theo tôi người lái xe không vượt đèn đỏ theo nghĩa cố tình vượt tín hiệu cấm của hướng mình đang đi, mà vi phạm ở chỗ không tuân thủ vạch kẻ đường, tức là đi sai hướng so với vạch mũi tên và biển R.411. Vấn đề là nằm ở việc chọn sai làn để đi, chứ không phải cố tình đi khi đèn đỏ. Hai lỗi này phải trả giá bằng mức phạt chênh lệch nhau quá lớn dễ gây bức xúc cho người tham gia giao thông, bởi họ thấy mình bị xử lý nặng trong khi hành vi không trực tiếp xung đột với tín hiệu đèn.

Vì vậy, tôi cho rằng cần làm rõ hiệu lực của đèn đỏ đối với từng hướng đi trước khi kết luận lỗi vi phạm. Chỉ khi xác định rõ đèn đỏ có hiệu lực cho cả hướng đi thẳng và rẽ phải hay không mới có thể áp dụng đúng lỗi, đúng mức phạt.

Độc giả Vũ Vũ