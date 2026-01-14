Luật sư: Rẽ phải ở làn đi thẳng khi đèn đỏ là phạm lỗi vượt đèn đỏ

Đang ở làn đường đi thẳng mà rẽ phải dù có biển báo được phép rẽ, phương tiện vẫn phạm lỗi không tuân thủ đèn giao thông.

Nhiều lái xe bị nhầm lẫn giữa lỗi không tuân thủ vạch kẻ đường và lỗi vượt đèn đỏ trong tình huống phương tiện đang ở làn đường đi thẳng mà có biển báo cho phép xe được rẽ phải khi đèn đỏ. Mức phạt gấp 10 lần khiến nhiều tài xế ngỡ ngàng.

Trả lời cho câu hỏi "Ngã tư cho phép rẽ phải khi đèn đỏ, nhưng tôi rẽ từ làn đi thẳng thì phạm lỗi vượt đèn đỏ hay lỗi không tuân thủ vạch kẻ đường?" Luật sư Đặng Thành Chung, Đoàn luật sư Hà Nội cho biết:

Theo điểm c khoản 4 Điều 11 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 thì tín hiệu giao thông màu đỏ là tín hiệu cấm đi. Do đó người điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi gặp đèn đỏ sẽ không được rẽ phải; trừ trường hợp tín hiệu mũi tên màu xanh được bật sáng cùng một lúc với tín hiệu đỏ hoặc vàng thì các phương tiện đi theo hướng mũi tên nhưng phải nhường đường cho các loại phương tiện đi từ các hướng khác đang được phép đi (điểm 6.4.3 Điều 6 Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 41:2024/BGTVT).

Cũng theo QCVN 41:2024 có quy định:

Biển số R.411 "Hướng đi trên mỗi làn đường phải theo".

Biển số R.411 "Hướng đi trên mỗi làn đường phải theo". Biển có tác dụng bắt buộc người tham gia giao thông phải đi đúng làn đường đã được chỉ dẫn hướng phù hợp với hành trình của xe.

Vạch 9.3 "Vạch mũi tên chỉ hướng trên mặt đường".

Vạch 9.3 "Vạch mũi tên chỉ hướng trên mặt đường". Vạch mũi tên chỉ hướng trên mặt đường được sử dụng để chỉ hướng xe phải đi.

Như vậy, trường hợp ngã tư cho phép rẽ phải khi đèn đỏ, người điều khiển phương tiện phải di chuyển rẽ phải từ làn được phép rẽ phải theo biển báo và vạch kẻ đường. Trường hợp người điều khiển từ làn đi thẳng - theo các quy định về biển báo và vạch kẻ đường thì người điều khiển bắt buộc phải đi tiếp theo làn đi thẳng - mà rẽ phải thì có thể xác định vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn giao thông (lỗi vượt đèn đỏ).

Theo Nghị định 168/2024 về xử lý vi phạm giao thông đường bộ, mức phạt lỗi này với các phương tiện giao thông cụ thể được áp dụng như sau:

Đối với ôtô phạt tiền 18-20 triệu đồng và bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Đối với môtô, xe gắn máy phạt tiền 4-6 triệu đồng và bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Đối với xe máy chuyên dùng phạt tiền 6-8 triệu đồng.

Đối với xe đạp, xe đạp máy phạt tiền 150.000-250.000 đồng.

Nguyên Vũ