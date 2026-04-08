Raya được ca ngợi là thủ môn hay nhất thế giới

Bồ Đào NhaTiền đạo Kai Havertz tán dương đồng đội David Raya - thủ thành có nhiều pha cản phá quan trọng khi Arsenal thắng Sporting 1-0 ở lượt đi tứ kết Champions League.

Trên sân Jose Alvalade tối 7/4, Raya cản tổng cộng 5 cú dứt điểm trong vòng cấm, được bình chọn là Cầu thủ hay nhất trận. Đáng kể đầu tiên là pha tung người đẩy cú sút uy lực của Maxi Araujo chạm xà ngang ngay phút thứ 6. Sang hiệp hai, thủ thành người Tây Ban Nha tiếp tục phản xạ xuất thần, ngăn cú đánh đầu cự ly gần của Geny Catamo - người sau đó còn một pha dứt điểm nữa trong cấm địa nhưng vẫn không thắng được Raya.

Việc Raya giữ được mành lưới nhà là nền tảng quan trọng cho thế trận và tinh thần của đồng đội, trước khi cầu thủ vào thay người Kai Havertz dứt điểm thành bàn ở phút bù giờ, giúp Arsenal thắng 1-0.

Raya đẩy cú đá của Maxi Araujo chạm xà và được chuyên trang Sofascore chấm 8,2 điểm - cao nhất trận Arsenal thắng Sporting 1-0 ở lượt đi tứ kết Champions League trên sân Jose Alvalade, Lisbon, Bồ Đào Nha ngày 7/4/2026. Ảnh: ESPN

Phong độ xuất sắc của Raya càng gây chú ý trong bối cảnh HLV Mikel Arteta đang bị chỉ trích khi không sử dụng anh ở trận chung kết Cup Liên đoàn thua Man City.

"Không thể tin nổi", Havertz nhận xét. "Tôi nghĩ Raya vẫn bị đánh giá thấp hơn năng lực thực sự. Với tôi, trong hai mùa gần đây, Raya là thủ môn hay nhất thế giới".

Arteta cũng ca ngợi học trò: "Raya có hai khoảnh khắc tạo ra khác biệt với hai pha cứu thua quan trọng. Ở Champions League, các trận đấu thường được định đoạt trong vòng cấm vì chất lượng rất cao. Hiện tại, cậu ấy đang đạt phong độ phi thường".

Ông sau đó nhấn mạnh về sự tiến hóa của vai trò thủ môn trong bóng đá hiện đại. "Vị trí này đã thay đổi rất nhanh trong vài năm qua. Một thủ môn giờ phải làm rất nhiều việc. Nhưng khi bạn có phẩm chất, sự dũng cảm và khát khao như David, bạn có thể đạt đến đẳng cấp cao hơn", ông nói.

Khi được hỏi về trận đấu vừa qua, Raya cho rằng tình huống cản phá cú sút của Araujo ngay phút 6 là bước ngoặt. "Đó là pha chuyển trạng thái rất nhanh và cú dứt điểm của đối phương rất chất lượng, nhưng tôi kịp chạm tay để bóng trúng xà. Những khoảnh khắc như vậy có thể thay đổi trận đấu", thủ thành 30 tuổi cho biết.

Ngoài khả năng phản xạ, Raya còn thể hiện sự điềm tĩnh khi chơi chân, khi chuyền chính xác 26 trong 28 đường, bên cạnh một tình huống băng lên gần giữa sân đánh đầu phá bóng để ngăn chặn pha phản công của Sporting. "Bạn phải luôn tập trung dù có chạm bóng hay không. Tôi đã rèn luyện điều đó qua nhiều năm, học cách giữ đầu óc luôn hướng về trận đấu", anh nói.

Raya cản cú đá chéo góc của Geny Catamo. Ảnh: PA

Thống kê cho thấy tầm ảnh hưởng của Raya tại Champions League. Kể từ đầu mùa trước, anh giữ sạch lưới 13 trong 23 trận - nhiều nhất giải, vượt Yann Sommer (11 trong 24 trận cho Inter Milan). Trong cùng giai đoạn, Raya chỉ thủng lưới 12 bàn từ các cú sút có tổng thông số bàn thắng kỳ vọng (xG 21,07), tức ngăn chặn hơn 9 bàn thua - thông số cao nhất giải, vượt xa Thibaut Courtois của Real Madrid (6,12).

Phong độ ấn tượng của Raya đang mang lại lợi thế lớn cho Arsenal trước trận lượt về, khi đội bóng thành London hướng tới mục tiêu lần đầu vô địch Champions League.

Hè 2023, Arsenal mượn Raya từ Brentford rồi mua đứt thủ môn này với giá 35 triệu USD ở kỳ chuyển nhượng một năm sau đó. Anh đã hai lần giành Găng Tay Vàng Ngoại hạng Anh mùa 2023-2024, 2024-2025, và vào đội hình tiêu biểu của năm theo bình chọn của Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh (PFA) mùa 2023-2024.

Hồng Duy (theo Sky Sports)