Chi đậm tiền để ăn 'rau sạch trên hóa đơn'

Nhiều người sẵn sàng chi trả nhiều tiền để mua rau sạch ăn, nhưng vẫn không an tâm.

Ngày đầu tiên đưa con nhập học ở một trường tiểu học, tôi đã được nghe nhà trường giới thiệu rất rõ ràng về quy trình chăm sóc học sinh, từ chương trình học tập, hoạt động ngoại khóa cho đến thực đơn hàng ngày.

Tôi còn nhớ, cô giáo chủ nhiệm lúc đó đã nói: "Các bữa ăn của con đều được cung cấp bởi siêu thị uy tín gần trường, thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, có hóa đơn chứng từ đầy đủ, nên phụ huynh có thể yên tâm".

Câu nói ấy, với một người mẹ đơn giản chỉ mong con được ăn ngon và ăn sạch, đã như một sự trấn an, một sự cam kết để tôi gác bớt phần nào nỗi lo cơm áo gạo tiền hàng ngày.

Trong suy nghĩ của tôi và nhiều phụ huynh khác, siêu thị từ lâu đã được coi là nơi "đáng tin cậy". Bởi siêu thị thường có quy trình nhập hàng, kiểm tra chất lượng, giấy chứng nhận, và ít nhất, chúng tôi tin rằng có sự giám sát, có trách nhiệm pháp lý nếu sai phạm xảy ra.

Khi cầm trên tay hóa đơn từ siêu thị, tôi từng nghĩ: "Con mình chắc chắn đã được bảo vệ khỏi rau bẩn, thịt ôi".

Nhìn chung, hơn một thập kỷ qua, khái niệm "rau sạch" đã trở thành lá bùa hộ mệnh trong đời sống đô thị. Người dân sẵn sàng trả giá cao gấp đôi, gấp ba so với ngoài chợ để mua lấy sự an tâm.

Các trường học, đặc biệt là trường tư thục, cũng lấy "rau sạch" làm cam kết vàng trong các bản hợp đồng với phụ huynh. Thế nhưng, chỉ một vụ việc bị phanh phui ở Hà Nội gần đây đã khiến toàn bộ niềm tin ấy lung lay: rau trôi nổi ngoài chợ được "tắm rửa", khoác áo "sạch", rồi đường hoàng đi vào siêu thị và nhà bếp trường học. Vụ việc này khiến niềm tin ấy lung lay.

Tôi tự hỏi: Liệu những bó rau xanh mướt, đóng gói gọn gàng trong túi nilon, dán nhãn chứng nhận, có thực sự được thu hoạch từ những cánh đồng sạch, được chăm sóc bằng phân hữu cơ, tưới bằng nguồn nước trong lành?

Hay đằng sau lớp bao bì đẹp đẽ ấy là những bó rau được vội vã nhặt nhạnh ngoài chợ đầu mối, thậm chí có cả rau đã héo, dập, chỉ cần "tắm rửa" qua loa là biến thành "rau sạch"?

Một siêu thị không thể chỉ là nơi bán hàng. Nó phải là nơi bảo chứng cho niềm tin của hàng triệu gia đình. Và khi niềm tin ấy bị lợi dụng, hậu quả không chỉ dừng lại ở chuyện một bữa cơm không sạch, mà là sự khủng hoảng niềm tin kéo dài, khiến phụ huynh như tôi luôn sống trong nỗi hoang mang, bất an.

Khi nói chuyện với các phụ huynh khác ở cơ quan, tôi nhận ra nỗi lo này không của riêng mình. Các bậc cha mẹ chúng tôi, người đi làm công sở, người buôn bán, người làm nghề tự do, có điểm chung là đều giao con cho nhà trường trong suốt 8 tiếng mỗi ngày.

Nếu bữa trưa và bữa phụ chiều không sạch, thì sức khỏe con trẻ bị đe dọa một cách âm thầm, bền bỉ.

Câu chuyện "rau sạch" đội lốt gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về những lỗ hổng chết người trong quản lý an toàn thực phẩm, đặc biệt là với bữa ăn học đường - nơi đáng lẽ phải được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Khi "rau sạch" chỉ là một vỏ bọc, ai sẽ đứng ra chịu trách nhiệm? Và làm sao để lấy lại niềm tin?

Tôi không mong đợi sự hoàn hảo tuyệt đối, vì biết rằng quản lý chuỗi thực phẩm không dễ: từ nông dân, hợp tác xã, chợ đầu mối, nhà phân phối, siêu thị, đến trường học có quá nhiều mắt xích.

Nhưng tôi mong có sự trung thực, có trách nhiệm rõ ràng. Nếu một lô rau được chứng nhận sạch - hãy để có kết quả kiểm nghiệm thực tế, minh bạch; nếu có sai - hãy công khai, xử lý nghiêm để xấu sẽ không lặp lại.

Vũ Thị Minh Huyền