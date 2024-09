Rapper Hiếu Thứ Hai: 'Tình cảm của khán giả quá lớn'

Quán quân "Anh trai say hi" Hiếu Thứ Hai nói đi thi với tinh thần dốc sức trẻ cho âm nhạc, cảm động trước sự ủng hộ của fan.

Tối 14/9, anh vượt qua gần 30 thí sinh để dẫn đầu show với 1,6 triệu lượt bình chọn, gần gấp đôi á quân Rhyder. Với Hiếu Thứ Hai (nghệ danh HIEUTHUHAI), kết quả này nằm ngoài dự đoán.

"Tôi bước vào chương trình với tâm thế mong được cống hiến các bài hát hay, tiết mục xuất sắc cho khán giả, chưa bao giờ nghĩ về giải quán quân. Từ trước đến nay, mỗi lần đi thi, tôi chưa từng nghĩ về giải nhất", anh nói. Rapper gửi lời cảm ơn khán giả, nhất là Sunday - fanclub của anh.

Hiếu Thứ Hai: 'Thi Anh trai say hi không vì giải quán quân' Hiếu Thứ Hai nói về chiến thắng sau chung kết "Anh trai say hi", tối 14/9 tại TP HCM. Video: Mai Nhật

Hiếu Thứ Hai cho biết thành công nhất của anh khi tham gia cuộc thi là nhận tình thương lớn của khán giả. Theo nghề 5 năm qua, đến với Anh trai say hi, rapper mới cảm nhận rõ rệt về văn hóa thần tượng. Nhiều đêm, anh và các thí sinh ghi hình đến 3-4h mới về, bên ngoài phim trường các fan vẫn túc trực, chào hỏi động viên. Tình đồng nghiệp cũng là điều khiến anh trân quý. Ba tháng dồn sức cho show, rapper làm quen được nhiều đồng nghiệp mới, học hỏi về cách sáng tác, phối nhạc.

Trước đêm chung kết, một bộ phận người xem dự đoán rapper Quang Anh Rhyder chiến thắng vì phong độ ổn định, gây chú ý người xem ở chặng cuối với tiết mục solo. Trong cuộc thi, nhiều bình luận cho rằng Hiếu Thứ Hai được ưu ái ở một số tiết mục vì là "gà nhà" của đơn vị sản xuất. Rapper 25 tuổi nói: "Những ai không muốn tin, có nói thế nào họ cũng không tin. Sau chương trình này, sẽ có những gương mặt mới bước ra thị trường, đóng góp các sản phẩm âm nhạc, tiết mục hay. Đó mới là điều quan trọng".

Từ trái qua: Đức Phúc, Isaac, Hiếu Thứ Hai, Rhyder, Quang Hùng MasterD - Top 5 của chương trình. Ảnh: Thanh Tùng

Bên cạnh Hiếu Thứ Hai, bốn gương mặt còn lại trong Top 5, gồm Quang Hùng Master D, Đức Phúc, Isaac, sẽ hoạt động trong nhóm nhạc tên Best Five. Chưa tiết lộ cụ thể về kế hoạch hợp tác, rapper cho biết hào hứng với nhóm vì mỗi người mang phong cách riêng, chưa từng thu âm, biểu diễn cùng nhau.

Hai bạn thân của Hiếu Thứ Hai - Negav và HurryKng, hoạt động chung nhóm Gerdnang - không vào Top 5, dù trước đó rapper kỳ vọng cả ba cùng giành chiến thắng. Anh không nuối tiếc vì chứng kiến hai người bạn tỏa sáng, thu hút được đông đảo khán giả xuyên suốt chương trình. "Tôi nghĩ đó đã là hạnh phúc của người làm nhạc", rapper cho biết.

HIEUTHUHAI, Anh Tú gây phấn khích khi khoe vũ đạo Hiếu Thứ Hai trong "Ngáo ngơ" - một trong những tiết mục được xem nhiều nhất cuộc thi với 18 triệu lượt trên YouTube. Video: Vie

Từ đầu cuộc thi, Hiếu Thứ Hai là một trong những nhân tố nổi bật với ngoại hình sáng, phong cách trẻ trung, nhiều bài hit. Anh từng làm trưởng nhóm, thường đảm nhận khâu sáng tác, phối nhạc cho cả đội. Cùng các thí sinh, rapper chinh phục khán giả qua các ca khúc Nỗi đau ngây dại, Ngáo ngơ, có nhiều video dẫn đầu xu hướng TikTok, đứng top thịnh hành YouTube. Dù vậy, tiết mục Love Sand do anh làm đội trưởng từng bị khán giả chê gợi cảm quá đà, cho rằng êkíp cần gắn mác 18+ vì chương trình có lượng lớn người xem ở tuổi vị thành niên.

Hiếu Thứ Hai tên thật là Trần Minh Hiếu, 25 tuổi, mê hip hop từ thời đi học. Anh cùng HurryKng và Manbo thành lập nhóm Gerdnang, sau này có thêm Negav và REX. Năm 2020, khi đang là sinh viên năm cuối Đại học Kinh tế TP HCM, Hiếu Thứ Hai tham gia King of Rap, được chú ý với biệt danh "rapper hot boy" nhờ ngoại hình sáng. Chung kết, anh vào top 8, giành giải Thí sinh được yêu thích nhất.

Trấn Thành khóc vì tình bạn trong 'Anh trai say hi' Hiếu Thứ Hai (0:14) khóc khi nói về tình bạn với Negav, HurryKng trong "Anh trai say hi". Video: Vie

Sau King of Rap, ngoài các dự án âm nhạc, Hiếu Thứ Hai hút nhiều fan khi xuất hiện trong show thực tế về du lịch trải nghiệm - 2 ngày 1 đêm. Rapper có 1,6 triệu người nghe hàng tháng trên Spotify, với các bài hit Không thể say, No Love No Life, Exit Sign.

Mai Nhật