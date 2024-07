Tiết mục của HIEUTHUHAI bị nhận xét 'gợi dục'

Khán giả nhận xét bài "Love Sand" của nhóm do HIEUTHUHAI làm đội trưởng ở "Anh trai say hi" gợi cảm quá đà, cần được gắn mác 18+.

Khán giả chủ yếu của show nhạc Anh trai say hi là lớp trẻ, thuộc thế hệ gen Z. Khi công bố chương trình, nhà sản xuất cho biết chọn các ca sĩ, rapper dẫn đầu về phong cách, phù hợp với tinh thần của thế hệ trẻ.

Tiết mục nằm trong tập thi phát sóng tối 6/7, hiện đạt 851.000 lượt xem, vào top 5 video âm nhạc thịnh hành trên YouTube. Bốn ca sĩ HIEUTHUHAI, Ali Hoàng Dương, Vũ Thịnh, Jsol hát ca khúc nói về tình yêu.

Ca từ bài hát có nhiều đoạn ẩn ý chuyện quan hệ tình dục: "Tay buông lơi và ngã ra đằng sau, cuốn lấy nhau xoay một vòng như bộ phim vẫn hay xem", "Hai ta không cần đi ra căn phòng. Không ở trên giường. Thêm những sắc nồng", "Không cần đi đâu xa, bên ngoài hay sofa, chỉ cần anh và em nằm bên nhau thôi".

Sân khấu được dàn dựng với rèm cửa, xích sắt, cát, các bánh xe lớn, các vũ công nữ ăn mặc sexy. Ali Hoàng Dương còn làm động tác bị khóa tay trên xích, sau đó hôn vũ công. Cuối bài, bốn ca sĩ rút thắt lưng, vừa bịt mắt vừa nhảy. Kết màn, bốn nam ca sĩ thay áo sau tấm rèm mờ ảo, chỉ nhìn thấy bóng. Người xem ở trường quay liên tục hô "Mở rèm ra".

Ở các video quay hình hậu trường nhóm tập luyện, HIEUTHUHAI, Vũ Thịnh cho biết ngại khi thực hiện một số động tác. Trong phần giao lưu với MC Trấn Thành, Jsol cho biết anh là người đưa ra ý tưởng về đạo cụ. "Khi nghe nhạc, trong đầu em nghĩ ca khúc phải gợi cảm. Em đã bàn với nhóm trưởng sẽ dùng thắt lưng làm đạo cụ để mọi người dễ hình dung".

Rapper HIEUTHUHAI trong tiết mục "Love Sand". Ảnh: Vie

Ngoài tiết mục của nhóm HIEUTHUHAI, một số màn trình diễn khác cũng có động tác được cho là nhạy cảm. Rapper Negav cùng các đồng đội Quang Hùng Master D, Công Dương, Nicky biểu diễn bài Catch Me If You Can, trong đó có cảnh Công Dương bế vũ công nữ, đè lên bàn.

Trước đó, trong bài 10/10, nhóm Atus, Gemini Hùng Huỳnh, Quang Trung, Thái Ngân, ca sĩ và các vũ công dùng đạo cụ dây thừng, kết hợp các động tác twerk (lắc mông).

Theo Socialite - công ty chuyên cung cấp giải pháp nghiên cứu dữ liệu trực tuyến ở TP HCM, các từ khóa nổi bật liên quan chương trình Anh trai say hi gồm "đẹp trai", "khoe thân". Còn trong một nhóm bàn luận về phim, nhạc với hơn 700.000 thành viên trên Facebook, một tài khoản đăng bài nêu ý kiến: "Chương trình này đưa những hình ảnh người lớn, gợi dục để thu hút người xem. Điển hình là sân khấu Love Sand với chủ đề 'rạo rực'". Theo người xem, những hình ảnh đạo cụ thắt lưng, bịt mắt, vũ đạo quất roi, múa cột đang trên top thịnh hành YouTube, với đối tượng tiếp cận không thể kiểm soát.

Dưới bài đăng, nhiều người đồng tình, cho biết có thể chấp nhận ca từ các bài hát này, nhưng phần biểu diễn cần được gắn mác 18+. Trước các lời góp ý, bình luận, đại diện nhà sản xuất nói tiếp nhận ý kiến, sẽ phản hồi sau.

Vài năm trở lại đây, nhiều bài hát ca từ nhảm, gợi dục lan truyền trên các trang nhạc trực tuyến, lượt tương tác cao. Với dòng nhạc rap, nhiều rapper đưa các từ chửi thề, nói lái, chuyện sex vào ca khúc. Một số rapper như tlinh, MCK, HIEUTHUHAI có một số màn biểu diễn gây tranh cãi về phong cách.

Luật hiện hành không quy định việc phân loại độ tuổi cho ca khúc, MV. Một số nghệ sĩ từng tự gắn mác sản phẩm. Trường hợp các chương trình gắn mác cho màn biểu diễn trước nay chưa từng có, do show thực tế thường đã được kiểm duyệt trước khi phát sóng. Anh trai say hi được chiếu trên kênh HTV2.

Chương trình quy tụ 30 nghệ sĩ là giọng ca trẻ, gây chú ý ở làng nhạc qua nhiều bản hit. Isaac, Song Luân, Quân A.P, Đức Phúc, Erik, Ali Hoàng Dương, Lou Hoàng, Anh Tú được đánh giá có giọng hát kiêm vũ đạo tốt. Các ca sĩ trẻ khác tham gia là Nicky, Quang Hùng MasterD, Jsol, Đỗ Phú Quí, Công Dương.

Show được sản xuất theo phong cách truyền hình thực tế, do MC Trấn Thành dẫn dắt. Các ca sĩ luyện tập để hoàn thiện kỹ năng ca hát, trình diễn, vũ đạo, sáng tác, từ đó có cơ hội bước vào đội hình toàn năng. Show dự kiến có hơn 50 ca khúc mới, do JustaTee và 20 producer, nhạc sĩ sáng tác. Phần chấm điểm từng tập do khán giả trường quay quyết định.

Anh trai say hi được ra mắt sau thành công của nhiều show thực tế về âm nhạc, trong đó có Chị đẹp đạp gió rẽ sóng - chương trình dành cho các giọng ca nữ, phát sóng năm 2023. Anh trai vượt ngàn chông gai - một cuộc thi khác dành cho nam - quy tụ 33 nghệ sĩ trên 30 tuổi, cũng ra mắt cuối tháng 6.

Thanh Thanh