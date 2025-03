Rapper Doechii được trao danh hiệu 'Phụ nữ của năm'

MỹRapper Doechii, 27 tuổi, được Billboard vinh danh là Phụ nữ của năm nhờ sự sáng tạo, tài năng trong âm nhạc.

Doechii sẽ nhận giải tại sự kiện Women in Music ngày 29/3, ở nhà hát YouTube, California. Cô là rapper thứ hai đạt thành tựu trên sau Cardi B năm 2020. Hai năm trước, cô thắng hạng mục Ngôi sao đang lên của lễ trao giải, là nghệ sĩ thứ ba tiến từ giải thưởng này đến Phụ nữ của năm nối tiếp Lady Gaga và Ariana Grande.

Tổng biên tập Hannah Karp nói nền công nghiệp âm nhạc sớm công nhận "sự sáng tạo táo bạo, tài năng ấn tượng" của Doechii kể từ lần thắng giải năm 2023. "Với phong cách sáng tác pha trộn nhiều thể loại, Doechii đang tái định nghĩa khái niệm người tiên phong trong làng nhạc. Chúng tôi hân hạnh được tôn vinh cô ấy, cổ vũ cho những thành công tiếp theo của cô", Hannah Karp nhận xét.

Chân dung "Phụ nữ của năm" Doechii. Ảnh: John Jay

Doechii tên thật là Jaylah Ji'mya Hickmon, sinh năm 1998 ở Tampa (Mỹ). Cô có cha và chú đều là rapper. Thuở nhỏ, Doechii thích viết thơ, học múa ballet, nhảy tap, diễn xuất, thể dục dụng cụ và chơi bóng đá. Cô bắt đầu sự nghiệp âm nhạc với bài hát Girls, đăng trên SoundCloud năm 2016. Sau khi phát hành On the Places You'll Go năm 2020, Doechii dần nổi tiếng trên TikTok. Trước khi được nhiều người biết đến, nghệ sĩ có khoảng thời gian chật vật kiếm sống, từng bị đuổi việc nhưng không từ bỏ ước mơ.

Nghệ sĩ có một năm thành công với mixtape (tập hợp các ca khúc thường không cùng chủ đề như album) Alligator Bites Never Heal. Đĩa nhạc ra mắt cuối tháng 8/2024, lấy cảm hứng từ những trải nghiệm của cô. Theo trang tổng hợp đánh giá Metacritic, dự án nhận 79/100 điểm từ giới chuyên môn. Rolling Stone khen Doechii có sự linh hoạt trong cách rap, chịu ảnh hưởng bởi phong cách R&B. Phần lời của các bài hát thể hiện Doechii là cô gái nỗ lực muốn thiết lập vị thế trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Trích đoạn 'DENIAL IS A RIVER' - Doechii Trích đoạn "Denial is a River" trong album "Alligator Bites Never Heal" của Doechii. Video: YouTube Doechii

Hôm 2/2, Doechii đoạt giải Album rap xuất sắc tại Grammy với Alligator Bites Never Heal. Tại lễ trao giải, cô trình diễn hai ca khúc Denial Is a River và Catfish, được Billboard nhận xét là tiết mục hay nhất chương trình. Cả hai bài hát đều thuộc đĩa nhạc mới thắng. Ngoài ra, cô nhận đề cử Nghệ sĩ mới xuất sắc và Trình diễn rap xuất sắc.

Doechii tiếp tục nhận giải Nghệ sĩ mới xuất sắc của NAACP Image Awards hôm 22/2. Đây là sự kiện thường niên vinh danh những người da màu nổi bật trong lĩnh vực phim ảnh, truyền hình, âm nhạc và văn học. Gần đây, cô khiến người hâm mộ thích thú khi góp giọng trong ca khúc ExtraL của ca sĩ Jennie (Blackpink). Fan nhận xét chất giọng của cô hợp với Jennie, khiến bài hát hấp dẫn hơn.

Rapper Doechii trong MV 'ExtraL' của Jennie Trích đoạn Doechii rap trong bài hát "ExtraL" của Jennie. Video: YouTube Jennie

Women in Music là sự kiện thường niên do Billboard tổ chức. Danh hiệu Phụ nữ của năm được trao lần đầu vào năm 2007 để công nhận đóng góp, tầm ảnh hưởng của các nữ nghệ sĩ. Taylor Swift, Billie Eilish, Selena Gomez, Madonna, Karol G, SZA, Olivia Rodrigo từng được vinh danh.

Phương Thảo (theo Billboard)