Rapper Binz kết hợp bolero với nhạc điện tử

Binz dùng chất liệu trong nhạc phẩm bolero nổi tiếng "Tình đời", "Duyên phận" để sáng tác bài mới, pha trộn nhạc điện tử, rap.

MV "Duyên kiếp cầm ca" của Binz MV "Duyên kiếp cầm ca" của Binz. Video: Nhân vật cung cấp

Ngày 28/11, anh phát hành EP Keep cầm ca, trong đó, Duyên kiếp cầm ca - được Binz chọn làm MV dựa trên ca khúc nổi tiếng Tình đời (nhạc sĩ Minh Kỳ, Vũ Chương sáng tác). Nghệ sĩ viết phần lời mới trên nền giai điệu gốc, nội dung nói về cuộc đời một rapper. Dưới ánh đèn sân khấu hay thảm đỏ, anh là ngôi sao được nhiều người săn đón. Thế nhưng, khi quay về cuộc sống, gỡ bỏ lớp mặt nạ, anh bị người đời coi thường, sống cô độc.

Binz giữ câu hát "Đừng nói nữa em ơi. Xin đừng nói nữa làm gì. Anh nghĩ rằng đời người ca sĩ đáng thương và đáng được yêu" trong bản gốc để tạo sự gần gũi với người nghe.

Binz hát "Hồn lỡ sa vào" Binz hát "Hồn lỡ sa vào". Video: Nhân vật cung cấp

Bốn ca khúc còn lại trong dự án gồm Hồn lỡ sa vào, Chưa yêu lần nao, Đêm vũ trường, Rượu độc lần lượt được Binz lấy cảm hứng từ các nhạc phẩm bolero kinh điển Về đâu mái tóc người thương (nhạc sĩ Hoài Linh), Duyên phận (nhạc sĩ Thái Thịnh), Đêm vũ trường (nhạc sĩ Lê Dinh, Minh Kỳ, Anh Bằng), Túy ca (tác giả Châu Kỳ, Trương Minh Dũng).

Binz cho biết ý tưởng làm mới ca khúc bolero có từ lâu, đến nay mới hoàn thành. Khi chọn bài, êkíp của rapper liên hệ tác giả bản gốc hoặc gia đình nhạc sĩ đang giữ bản quyền để xin phép. Anh kết hợp producer Triple D, đạo diễn Kiên Ứng. Phần hình ảnh của rapper trong MV do giám đốc sáng tạo Alex Fox đảm nhận.

Việc Binz làm mới bản thân trong âm nhạc hút sự chú ý của khán giả trên nhiều diễn đàn, trang mạng xã hội. MV Duyên kiếp cầm ca nhận phản ứng tích cực với gần nửa triệu lượt xem sau một ngày ra mắt, vào top âm nhạc thịnh hành trên YouTube.

Nhiều bình luận khen ý tưởng kết hợp thể loại nhạc của Binz, cho rằng rapper hát bolero theo phong cách hiện đại nhưng vẫn dễ nghe. Trước đó, anh từng gây chú ý khi hát chèo qua tiết mục Đào liễu tại một show âm nhạc.

MV "Tình đời" do Phi Nhung, Mạnh Quỳnh thể hiện MV "Tình đời" do Phi Nhung, Mạnh Quỳnh thể hiện. Video: YouTube Phi Nhung - Mạnh Quỳnh

Binz tên thật Lê Nguyễn Trung Đan, 36 tuổi, quê Gia Lai, tham gia cộng đồng underground Việt từ năm 2008. Sau thời gian ở Mỹ, anh về nước từ năm 2018 đến nay để phát triển sự nghiệp, có các bản hit như They Said, Gene, So Far, OK, Don't Break My Heart. Hồi tháng 9/2023, Bigcityboi - bản rap hút hơn 100 triệu view của Binz được chọn xuất hiện trong bom tấn The Expendables 4, phát hành tại 37 quốc gia.

Giữa năm, anh lần đầu tham gia sân chơi âm nhạc thực tế trong vai trò thí sinh ở Anh trai vượt ngàn chông gai, vào đến chung kết, nằm trong nhóm Gia tộc toàn năng cùng 17 thành viên.

Rapper Binz trong bộ ảnh quảng bá dự án. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tân Cao