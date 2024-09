Rapper Binz học hát chèo cùng NSND Thu Huyền, chuẩn bị cho tiết mục trình diễn nhóm ở công diễn bốn "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Binz học hát chèo Hậu trường Binz học hát chèo cùng NSND Thu Hiền, Bằng Kiều học ca cải lương cùng nghệ sĩ Hữu Quốc. Video: Ban tổ chức cung cấp

Anh cùng các thành viên đội Nhà Trẻ sẽ thể hiện tiết mục chèo Đào liễu trong tập 10, phát sóng tối 7/9. NSND Thu Huyền làm khách mời, hỗ trợ các "anh trai" hoàn thành phần trình diễn. Binz cho biết lần đầu thử sức với bộ môn nghệ thuật truyền thống nên không khỏi lo lắng. Anh được nghệ sĩ Thu Huyền tận tình hướng dẫn kỹ thuật nhấn, ngắt và rung giọng. Rapper mất một tuần luyện tập cho phần hát riêng và phối hợp đồng đội trong tiết mục.

"Tôi dành nhiều tâm huyết cho màn biểu diễn này, hy vọng mang đến điều bất ngờ cho người xem", Binz nói.

Binz tên thật Lê Nguyễn Trung Đan, 35 tuổi, quê Gia Lai, tham gia cộng đồng underground Việt từ năm 2008. Sau thời gian ở Mỹ, anh về nước từ năm 2018 đến nay để phát triển sự nghiệp, có các bản hit như They Said, Gene, So Far, OK, Don't Break My Heart. Năm ngoái, Bigcityboi - bản rap hút gần 100 triệu view của Binz được chọn xuất hiện trong bom tấn The Expendables 4, phát hành tại 37 quốc gia.

Binz ở hậu trường ghi hình cho tiết mục hát chèo. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngoài Binz, Bằng Kiều của nhà Mứt Gừng cũng lần đầu thử sức ca cổ trong tiết mục Dạ cổ hoài lang với sự tham gia của NSND Hữu Quốc. Còn nghệ sĩ sáo mèo Đinh Nhật Minh sẽ hỗ trợ Nhà Cá Lớn trong tiết mục Chiếc khăn piêu (Doãn Nho sáng tác). Nhà Chín Muồi thể hiện bài hát Mưa trên phố Huế (Minh Kỳ sáng tác) với sự góp giọng của NSƯT Anh Tấn, nghệ sĩ Hồ Nga và nhóm Mặt Trời Đỏ.

Chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai gồm 15 tập, được Việt hóa từ show truyền hình ăn khách Trung Quốc -Call Me By Fire, dành cho 33 gương mặt nam trên 30 tuổi, hoạt động trong showbiz. 17 gương mặt được chấm điểm cao nhất sẽ hội tụ thành nhóm mang tên Gia tộc toàn năng.

Hoàng Dung