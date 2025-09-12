Rapper Argentina đập tan tin đồn rạn nứt với Yamal

Tây Ban NhaGiữa những tin đồn chia tay, Nicki Nicole cho biết đang yêu say đắm bạn trai kém 7 tuổi Lamine Yamal, đồng thời chia sẻ những điều cô mong muốn trong tình yêu.

Nicole, 25 tuổi, lần đầu công khai nói về mối quan hệ tình cảm với Yamal, 18 tuổi, trong sự kiện của thương hiệu Desigual tại Barcelona hôm 10/9. "Tôi đang rất hạnh phúc, yêu say đắm và rất mãn nguyện", nữ ca sĩ người Argentina bày tỏ.

Nicki Nicole trong sự kiện của thương hiệu Desigual tại Barcelona ngày 10/9. Ảnh: El Mundo

Khi các phóng viên nhắc đến chuyện tình với Yamal, Nicole xác nhận, đồng thời cho biết chính tài năng trẻ của Barca và nữ ca sĩ người Tây Ban Nha Rosalia đã dạy cô câu "T’estimo" - nghĩa là "Em yêu anh" trong tiếng Catalonia.

Khi được hỏi cô tìm kiếm điều gì trong tình yêu, Nicole khẳng định đó là "sự tận hưởng, chân thành và tình cảm". Cô cũng cảm ơn khán giả Barcelona: "Tôi rất hạnh phúc ở đây, nhận được nhiều tình cảm từ mọi người và thật sự biết ơn".

Nữ ca sĩ rất phấn khích vì lần đầu góp mặt trong một show diễn thời trang của Desigual. "Đây là trải nghiệm đặc biệt vì được mời tham dự và có cơ hội đứng cạnh nhiều ngôi sao mà tôi ngưỡng mộ từ lâu", Nicole nói.

Sau trận Tây Ban Nha thắng 6-0 trên sân Thổ Nhĩ Kỳ hôm 7/9, Yamal cũng thể hiện tình cảm với bạn gái. Trên Instagram Story, Nico Williams trêu chọc và quay đàn em cười tươi nhìn điện thoại với hình nền là ảnh chụp cùng bạn gái Nicole. "Sau cười tươi vậy? Cậu em đang yêu rồi", tiền vệ Tây Ban Nha viết.

Yamal khoe hình nền điện thoại bạn gái Yamal để ảnh bạn gái làm hình nền điện thoại.

Yamal công khai mối quan hệ nhân dịp Nicole đón sinh nhật tuổi 25 ngày 25/8. Hai người được đồn đoán chia tay chỉ sau 13 ngày, do Yamal xóa ảnh Nicole và để ảnh đại diện màu đen trên Instagram. Nhưng những động thái mới nhất từ cả hai cho thấy mối quan hệ của họ là nghiêm túc.

Đời sống cá nhân của Yamal được quan tâm từ khi anh vươn tầm thành ngôi sao hàng đầu thế giới một năm qua. Tiền vệ Tây Ban Nha công khai bạn gái Alex Padilla trong lễ mừng chức vô địch Euro 2024 trên sân Olympia hôm 14/7. Hai người được cho chia tay sau khi Padilla bị phát hiện đã ngồi lên đùi một chàng trai có tên Izan Fernandez trong một video trực tiếp.

Sau đó, tiền vệ của Barca dính nhiều tin đồn hẹn hò, khi bị bắt gặp đi chơi với ngôi sao mạng xã hội Anna Gegnoso, 19 tuổi, tại Barcelona. Sau này, anh đi nghỉ cùng tiếp viên hàng không Fati Vazquez, 29 tuổi. Cả hai cùng nhau đi mô tô nước trên đảo Pantelleria ở phía nam Sicily.

Sau đó, Yamal bị cho tìm cách gặp hẹn hò người mẫu hơn 12 tuổi Claudia Bavel.

Yamal đăng ảnh chúc mừng sinh nhật Nicole trên Instagram ngày 25/8.

Nicki Nicole, tên thật là Nicole Denise Cucco, sinh ngày 25/8/2000 tại Rosario, Argentina. Cô là một trong những giọng ca trẻ nổi bật nhất của dòng Latin trap và nhạc urban trong thập kỷ qua, từng được đề cử Latin Grammy và góp mặt trong nhiều lễ hội âm nhạc lớn.

Trong đời tư, Nicole từng hẹn hò rapper Trueno - một gương mặt đình đám khác của Argentina. Cả hai công khai yêu nhau năm 2020 nhưng chia tay sau khoảng hai năm. Kể từ đó, cô ít khi tiết lộ chuyện tình cảm, cho đến khi rộ tin đồn hẹn hò với Yamal.

Hồng Duy (theo Marca)