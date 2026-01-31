Raphinha: 'Tôi xứng đáng giành Quả Bóng Vàng hơn Dembele'

Tiền đạo người Brazil thất vọng chỉ xếp thứ năm, cho rằng anh xứng đáng giành Quả Bóng Vàng 2025 nhờ màn trình diễn toàn diện suốt mùa giải.

Ousmane Dembele thắng áp đảo ở giải thưởng Quả Bóng Vàng 2025, khi được vinh danh với 1.380 điểm. Xếp sau lần lượt là Lamine Yamal (1.059 điểm), Vitinha (703) và Mohamed Salah (657). Raphinha chỉ đứng thứ năm với 620 điểm.

"Tôi buồn vì ít nhất cũng kỳ vọng nằm trong top 3", Raphinha nói với Sofascore. "Tôi biết cơ hội chiến thắng là rất khó, vì Champions League có ảnh hưởng lớn đến giải thưởng này. Nhưng tôi không hài lòng với vị trí cuối cùng của mình. Nếu được tự xếp hạng, tôi sẽ đặt mình ở vị trí số một".

Raphinha cùng danh hiệu cầu thủ hay nhất chung kết và chiếc Cup Siêu Cup Tây Ban Nha mùa 2024-2025. Ảnh: FC Barcelona

Theo tiền đạo người Brazil, một danh hiệu cá nhân không nên chỉ dựa vào một giải đấu. "Tôi xứng đáng đứng đầu với những gì đã thể hiện trong suốt mùa giải, với các danh hiệu, các con số và mọi đóng góp trên sân. Tôi tin mình xứng đáng thắng", anh nói thêm.

Mùa 2024-2025, Raphinha có 34 bàn và 25 kiến tạo qua 56 trận trên mọi đấu trường, góp công lớn giúp Barca giành cú ăn ba quốc nội gồm La Liga, Cup Nhà vua và Siêu Cup Tây Ban Nha. Ở Champions League, anh có 13 bàn và 9 kiến tạo sau 14 trận, nhưng Barca dừng bước ở bán kết.

Raphinha thừa nhận việc không vô địch Champions League đã ảnh hưởng đáng kể đến cơ hội giành Quả Bóng Vàng. "Tôi dần hiểu rằng giải thưởng này phụ thuộc vào nhiều yếu tố ngoài tầm kiểm soát", anh nói. "Nếu xét toàn bộ mùa giải, tôi nghĩ mình xứng đáng nhất. Tôi sẽ xếp Lamine thứ hai, Pedri thứ ba và Dembele thứ tư".

Dù vậy, cầu thủ 29 tuổi nhấn mạnh kết quả bình chọn Quả Bóng Vàng 2025 không thể phủ nhận mùa giải thành công của anh cùng Barca. "Tôi hài lòng và hạnh phúc với những gì đã làm được. Một danh hiệu cá nhân không thể xóa đi mùa giải vừa qua", Raphinha chia sẻ.

Tuy nhiên, tiền đạo của Barca cũng công nhận chiến thắng của Dembele. "Nếu giải thưởng dựa nhiều vào một giải đấu, thì Dembele xứng đáng, đặc biệt là với mùa giải tuyệt vời của cậu ấy", Raphinha nói.

Dembele nhận Quả Bóng Vàng 2025 sau mùa giải bùng nổ. Tiền đạo 28 tuổi ghi 35 bàn, kiến tạo 16 lần trong 53 trận, giúp PSG giành Champions League, Ligue 1, Cup Liên đoàn và Cup Quốc gia Pháp. Anh trở thành cầu thủ Pháp thứ sáu trong lịch sử giành Quả Bóng Vàng, sau Michel Platini, Raymond Kopa, Zinedine Zidane, Jean-Pierre Papin và Karim Benzema. Thành tích này cũng giúp Pháp trở thành quốc gia có nhiều cá nhân khác nhau đoạt giải nhất.

Raphinha với giải thưởng do Sofascore trao tặng. Ảnh: Sofascore

Dù không giành Quả Bóng Vàng, màn trình diễn của Raphinha vẫn được ghi nhận bằng các dữ liệu chuyên môn khách quan. Nhờ phong độ ổn định xuyên suốt mùa giải, anh đoạt hai giải thưởng Cầu thủ hay nhất mùa do Sofascore bình chọn - các danh hiệu dựa hoàn toàn trên chỉ số thi đấu và điểm số, không phụ thuộc vào mức độ nổi tiếng hay bình chọn cảm tính. Raphinha được vinh danh là Cầu thủ hay nhất La Liga với điểm trung bình 7,80 và Cầu thủ hay nhất Champions League với điểm số 8,24.

Khi được hỏi về kế hoạch sau khi treo giày, Raphinha thẳng thắn loại trừ khả năng làm HLV. "Không, không bao giờ. Cuộc sống của một HLV rất mệt mỏi. Bạn đến sớm nhất, về muộn nhất và gần như sống trong khách sạn. Điều đó không công bằng với gia đình", anh nói. Ngôi sao Barca cho biết vẫn cởi mở với những vai trò khác trong bóng đá, nhưng làm HLV chỉ là "lựa chọn cuối cùng".

Nói về tham vọng trong năm 2026, Raphinha khẳng định ngắn gọn: "Vô địch World Cup". Với anh, mọi mục tiêu khác - từ danh hiệu cấp CLB, số lần ra sân cho tới công việc hằng ngày - đều xoay quanh khát vọng đó.

Hồng Duy (theo ESPN)