Dembele bỏ cách Yamal thế nào ở Quả Bóng Vàng 2025?

Ousmane Dembele vượt qua người đứng thứ hai Lamine Yamal với cách biệt 321 điểm ở giải thưởng Quả Bóng Vàng 2025, theo công bố của đơn vị chủ quản France Football.

Tại gala trao giải Quả Bóng Vàng 2025 tại Nhà hát Chatelet ở Paris, Pháp hôm 23/9, chỉ có thứ tự 30 cầu thủ được tạp chí France Football công bố. Đến hôm qua, theo truyền thống của giải, số điểm cụ thể của từng cá nhân dựa trên phiếu bầu của ban giám khảo mới được hé lộ trong ấn phẩm đặc biệt.

Khác với năm 2024, khi Rodri chỉ vượt qua Vinicius với 41 điểm, người chiến thắng năm nay là Dembele đã tạo ra cách biệt rõ rệt với đối thủ chính Yamal tới 321 điểm. Khoảng cách giữa Yamal và người về ba Vitinha là 356 điểm.

Dembele được 73 trong số 100 nhà báo từ top 100 quốc gia theo bảng FIFA đặt ở số một, tức đạt tỷ lệ 73% phiếu bầu cho vị trí cao nhất. Con số này vượt xa Yamal, người chỉ được 11 lựa chọn ở thứ tự tương tự.

Trong số các cầu thủ khác thuộc top 10 được chọn cho vị trí cao nhất, có Vitinha (sáu lần), Salah (bốn lần), Achraf Hakimi (ba lần), Kylian Mbappe (một lần) và bất ngờ hơn cả là Khvitcha Kvaratskhelia cùng Scott McTominay cũng được một lần. Hai phiếu bầu này đến từ các nhà báo đại diện cho hai quốc gia tương ứng là Gruzia và Scotland, được xem như phiếu bầu của "người hâm mộ".

Cả Dembele và Yamal đều lọt vào top 10 trong tất cả phiếu bầu của 100 nhà báo. Tuy nhiên, nếu Yamal bị một nhà báo Ai Cập xếp ở thứ 9 – vị trí thấp nhất của anh, thì tiền đạo của PSG không phiếu nào đứng ngoài top 5.

Giống như năm 2024, không nhà báo nào đoán đúng thứ tự thực tế của 10 vị trí đầu tiên trong tổng sắp cuối cùng. Trước đây, thay vì phải chọn top 10 thì mỗi nhà báo chỉ cần bình chọn top 5.

Anh, Canada và Na Uy là ba quốc gia hiếm hoi đoán đúng thứ tự của top 5. Ngoại lệ, chỉ có một nhà báo từ Anh đoán đúng bảy vị trí cao nhất.

Theo quy định, Quả Bóng Vàng nam 2025 được trao bởi một ban giám khảo quốc tế gồm các nhà báo chuyên môn, mỗi quốc gia trong top 100 của FIFA được cử một đại diện. Ba tiêu chí được xem xét theo thứ tự ưu tiên: (1) màn trình diễn cá nhân, tính quyết định và ấn tượng; (2) thành tích tập thể và danh hiệu; (3) phong cách và fair-play. Mỗi nhà báo chọn 10 cầu thủ theo thứ tự giảm dần về mức độ xứng đáng. 10 cầu thủ được chọn lần lượt nhận 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 và 1 điểm. Quả Bóng Vàng được trao cho cầu thủ có tổng số điểm cao nhất. Trong trường hợp bằng điểm, thứ tự được phân định dựa trên số lần được chọn ở vị trí đầu tiên, sau đó là vị trí thứ hai, thứ ba, và tiếp tục như vậy.

Bảng tổng sắp Quả Bóng Vàng 2025 từ 11 đến 30

Thứ hạng Cầu thủ Điểm số 11 Pedri 124 12 Khvitcha Kvaratskhelia 123 13 Harry Kane 112 14 Desire Doue 74 15 Viktor Gyokeres 56 16 Vinicius 51 17 Robert Lewandowski 49 18 Scott McTominay 45 19 Joao Neves 40 20 Lautaro Martinez 37 21 Serhou Guirassy 25 22 Alexis Mac Allister 21 23 Jude Bellingham 21 24 Fabian Ruiz 20 25 Denzel Dumfries 20 26 Erling Haaland 18 27 Declan Rice 13 28 Virgil Van Dijk 7 29 Florian Wirtz 5 30 Michael Olise 4

