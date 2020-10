Ra mắt phim cuối cùng của Chadwick Boseman

Boseman (phải) xuất hiện với âu phục, tay cầm trumpet, diễn cùng Viola Davis (trái) trên trường quay của "Ma Rainey's Black Bottom". Viola Davis, 55 tuổi, từng nổi tiếng qua series kịch tính "How to Get Away with Murder" (2014). Phim ra mắt ngày 18/12 trên Netflix. Ảnh: The New York Times.