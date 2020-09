Chadwick Boseman từng nhường cát-xê cho Sienna Miller

Diễn viên Chadwick Boseman, siêu anh hùng "Black Panther", từng nhường lương cho Sienna Miller để cô thêm động lực.

Ngày 29/8, trong bài phỏng vấn của Hollywood Reporter, Sienna Miller ôn lại kỷ niệm làm việc với tài tử quá cố Chadwick Boseman. Sinh thời, Chadwick Boseman từng giúp cô vượt khó khăn tài chính. Minh tinh diễn cùng anh trong phim 21 Bridges (2019), nhưng cát-xê thấp so với mong đợi của cô.

Sienna Miller (phải) cùng Chadwick Boseman trong "21 Bridges". Ảnh: CBR.

Lần đầu gặp mặt, Chadwick Boseman nhận là fan của nữ diễn viên. Cô nói: "21 Bridges là dự án kinh phí tương đối cao, 33 triệu USD, nhưng hãng phim STX Entertainment lại không đồng ý trả mức lương tôi mong muốn. Tôi đã ngại tham gia vì lúc đó tôi gặp nhiều khó khăn, con gái nhập tiểu học". Trong vai trò đồng sản xuất 21 Bridges, Boseman chủ động cắt một phần cát-xê nhường cho Miller để cô đồng ý đóng phim. Boseman nói với Miller: "Cô sẽ được trả khoản lương xứng đáng, đúng tài năng của mình".

Sienna Miller lớn lên tại London, từng là người mẫu trước khi tham gia diễn xuất. Cô nổi tiếng qua vai trong Layer Cake (2004), The Girl (2012). Cô có con chung với diễn viên Tom Sturridge, sinh năm 2012. Đến năm 2015, Miller chia tay Sturridge, làm mẹ đơn thân.

Chadwick Boseman sinh ngày 29/11/1976 tại Nam Carolina, Mỹ. Anh có các vai nổi bật trong 42 (2013), Get On Up (2014), Marshall (2017)... 2016 - 2019, anh nổi tiếng toàn cầu qua vai siêu anh hùng Black Panther trong các phim thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Diễn viên qua đời hôm 28/8 tại Los Angeles, 43 tuổi, sau bốn năm chiến đấu với ung thư.

'Black Panther' Chadwick Boseman từng nhường cát-xê cho bạn diễn Diễn xuất của Chadwick Boseman trong "21 Bridges". Video: Fast Movie TV.

