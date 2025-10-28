Ra mắt giải vô địch thế giới chạy trên máy từ 2026

Liên đoàn Điền kinh thế giới (World Athletics) sắp tổ chức giải vô địch chạy trên máy World Treadmill Championships - sự kiện đầu tiên trên thế giới dành cho các VĐV thi đấu trên máy.

Giải đấu được tổ chức với sự hợp tác cùng Technogym, thương hiệu hàng đầu thế giới về thiết bị thể thao và công nghệ rèn luyện thể chất. Theo thông báo tại Milan hôm 27/10, giải sẽ bắt đầu từ năm 2026, mở ra một hướng đi mới cho nỗ lực mở rộng sức hút toàn cầu của điền kinh.

World Athletics công bố giải vô địch máy chạy bộ toàn thế giới từ năm 2026. Ảnh: Canadian Running Magazine

Các CLB thể hình và trung tâm thể thao trên khắp thế giới có thể đăng ký làm địa điểm tổ chức vòng loại. Mỗi chặng thi đấu sẽ là cuộc đua 5 km, diễn ra đồng thời ở nhiều quốc gia và được kết nối qua nền tảng kỹ thuật số Technogym Digital Ecosystem. Thành tích của các VĐV được cập nhật theo thời gian thực trên bảng xếp hạng trực tuyến, đảm bảo công bằng và chính xác nhờ dữ liệu từ các máy chạy kết nối.

Vòng loại mở cửa cho mọi đối tượng, cho phép các VĐV phong trào cạnh tranh trực tiếp với các elite. Những người có thành tích cao nhất từng quốc gia, được chia theo nhóm tuổi, sẽ vào vòng khu vực, tranh vé dự vòng chung kết thế giới diễn ra cuối năm 2026 tại một địa điểm chưa được xác định.

10 VĐV nam và 10 VĐV nữ vào vòng chung kết sẽ thi đấu để tranh danh hiệu "Nhà vô địch thế giới chạy máy", cùng tổng tiền thưởng 100.000 USD và vé đặc cách tham dự giải vô địch chạy đường bộ thế giới (World Road Running Championships).

Chủ tịch Liên đoàn điền kinh thế giới Sebastian Coe. Ảnh: Canadian Running Magazine

Chủ tịch World Athletics Sebastian Coe cho biết đây là bước tiến mới trong việc kết nối cộng đồng người chạy toàn cầu. "Bằng cách kết hợp công nghệ tiên tiến của Technogym với sức lan tỏa của điền kinh, chúng tôi tin rằng sự kiện này sẽ cách mạng hóa thế giới thể thao điện tử", ông nói.

Với hơn 40 năm kinh nghiệm, Technogym hiện có mặt tại hơn 50.000 trung tâm thể hình ở 120 quốc gia, tạo nên mạng lưới máy chạy kết nối lớn nhất hành tinh - nền tảng lý tưởng cho một giải đấu điền kinh toàn cầu kiểu mới.

Trong môn chèo thuyền (rowing), giải vô địch trong nhà thế giới đã được ra mắt từ năm 2018, với các VĐV sử dụng máy chèo thuyền, còn được gọi là máy đo công suất (ergometers). Giải vô địch đạp xe thế giới Esports UCI cũng diễn ra từ năm 2020, với những người tham gia trong nhà thi đấu trên máy tập đạp xe sử dụng nền tảng ảo, ban đầu là Zwift nhưng hiện tại là MyWhoosh.

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) từng cho biết sẵn sàng tổ chức các phiên bản ảo của các môn thể thao Olympic thành các môn thi đấu giành huy chương nếu chúng là vật lý, như máy chạy bộ. "Nếu có sự sao chép hoàn toàn về mặt vật lý của môn thể thao truyền thống, cánh cửa sẽ mở và chúng tôi sẽ tham khảo các liên đoàn quốc tế có liên quan", Kit McConnell, Giám đốc thể thao của IOC, nói.

Hồng Duy (theo Canadian Running Magazine)