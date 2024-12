'Nhịn đau' đánh thuế mua bán bất động sản theo năm sở hữu

'Bạn bè, đồng nghiệp IT của tôi mới U30, U40 đã không còn muốn trau dồi tri thức, mở doanh nghiệp, mà chỉ chăm chăm mua bán đất kiếm lời'.

"Đánh thuế mua bán bất động sản theo năm sở hữu có thể khiến giá nhà bị đẩy lên cao hơn để người đầu tư bù lại chi phí về vốn, thuế tăng thêm, khiến người mua thêm khó. Nhưng theo tôi, nên 'nhịn đau cắt thịt'. Chúng ta phải làm mạnh và triệt để mới thúc đẩy được kinh tế Việt Nam phát triển.

Những đứa bạn, đồng nghiệp trong lĩnh vực IT, những người mà tôi quen biết, mới U30, U40 nhưng đã bắt đầu không còn muốn trau dồi tri thức, đầu tư học hành, không còn lý tưởng mở doanh nghiệp để phát triển. Họ cứ chăm chăm vào việc mua rồi bán đất kiếm lời cho nhanh. Cũng nhờ đó mà có tài sản tích lũy tới vài tỷ, vài chục tỷ, có người kiếm được cả trăm tỷ chỉ nhờ buôn đất.

Những lần công ty tổ chức teambuilding tôi lại thấy như show môi giới nhà đất . Họ cứ bàn chuyện đất ở đâu đẹp, dự án nào ngon, chỗ nào tiềm năng... Công ty IT nhưng đối với tôi nó rất lạ lẫm, vì không còn ai nói về các stack mới, các công nghệ mới, xu hướng mới... mà chỉ toàn bàn chuyện đất đai lên giá.

Đời nào những người nắm tài sản lại muốn mình bị đánh thuế. Lợi ích chẳng ai muốn từ bỏ. Nhưng tôi mong ước khi mình còn sống có thể nhìn thấy Việt Nam trở thành một quốc gia hàng đầu về công nghệ thông tin. Và đánh thuế mua bán bất động sản là cách tốt nhất để đưa thị trường này về với đúng vị trí của nó".

Đó là quan điểm của độc giả Nguyễn Nhàn xung quanh ý kiến lo ngại rằng "Đánh thuế mua bán bất động sản theo năm sở hữu khó giúp hạ giá nhà". Trước đó, Bộ Tài chính cho rằng đánh thuế theo thời gian sở hữu sẽ giảm tình trạng đầu cơ, bong bóng bất động sản - vốn là nguyên nhân khiến giá nhà, đất tăng cao vừa qua. Song, nhiều chuyên gia phân tích việc thu thuế này khó giúp hạ giá nhà, thậm chí còn tác động rất lớn đến thị trường, khiến giá địa ốc tăng thêm để bù vào các khoản thuế phí.

Cùng chung nỗi lo về hiệu quả của thuế chuyển nhượng bất động sản theo năm sở hữu, bạn đọc P.vantien cho rằng: "Bất động sản là thị trường, tuân theo quy luật cung - cầu. Tại sao bao nhiêu chính sách rồi giá nhà vẫn tăng? Đó là do nhu cầu nhà ở quá lớn. Thuế càng nhiều, những người có nhà hay dân đầu tư cũng sẽ cộng thêm vào giá bán mà thôi. Muốn giá giảm giá địa ốc thì cần tăng cung thị trường lên, và giảm cầu xuống.

Cụ thể, chúng ta cần tăng đầu tư hạ tầng, tăng cơ hội việc làm, để người mua nhà có nhiều lựa chọn. Có vậy may ra giá nhà mới về mức cân bằng được. Còn tại sao dân kêu trời vì giá nhà tăng? Vì ai cũng có nhu cầu mua nhà, nhưng thu nhập và tiết kiệm tăng không bằng giá nhà tăng. Đa số những người kêu điều đang tìm nhà mỗi ngày đó thôi".

Trong khi đó, đặt niềm tin vào những tác động tích cực nếu áp thuế bất động sản theo năm sở hữu, độc giả Quang Tan phân tích: "Đúng là 'đánh thuế mua bán bất động sản theo năm sở hữu khó giúp hạ giá nhà' trong ngắn hạn bởi vì phần lớn người đầu cơ nhà đều kỳ vọng mức tăng giá cao hơn so với lãi vay ngân hàng (10%/năm). Họ tìm cách thổi giá lên để những người mua lại làm của để dành có niềm tin rằng nhà đất luôn tăng giá cao hơn gửi tiền vào ngân hàng.

Thế nhưng, khi đánh thuế theo thời gian sở hữu, những người đầu cơ ngắn hạn sẽ không thể thực hiện việc mua bán chớp nhoáng được nữa. Giá nhà đất chưa cần phải hạ, mà chỉ cần đứng im hoặc tăng thấp hơn lãi suất tiền gửi (6%/năm) thì hàng loạt người đầu cơ hoặc dự kiến mua để dành sẽ không tham gia vào thị trường nữa. Nhờ đó, nguồn cung nhà đất sẽ dồi dào, khiến những người có nhu cầu thực sự có thể mua được".

"Mục tiêu của đánh thuế bất động sản là đảm bảo thị trường tăng trưởng bền vững, hài hòa lợi ích của các đối tượng trong xã hội, tránh việc tăng nóng tạo ra bong bóng khi nó vỡ gây hệ lụy lớn cho kinh tế xã hội. Đừng lo đánh thuế sẽ đẩy giá bất động sản tăng. Thuế sẽ làm cho chi phí thuê, mua nhà tăng, nhưng bù lại giá nhà lại được duy trì ở mức hợp lý và bền vững, không tăng nóng tạo bong bóng, nên về tổng thể vẫn là tốt cho tất cả.

Đó là sự đánh đổi của chính sách vĩ mô. Các nước trên thế giới đều đánh thuế bất động sản vì lý do này. Còn về dài hạn nhà đất sẽ tăng giá, nhưng tăng điềm đạm bền vững 4-5% một năm là bình thường, do thu nhập tăng, không phải là do đánh thuế", bạn đọc Ngochanoi kết lại.

Thành Lê tổng hợp