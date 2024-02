Quy tắc an toàn khi lái xe máy theo đoàn về quê ăn Tết

Lên kế hoạch di chuyển, dừng nghỉ, phân định dẫn đoàn, chốt đoàn, tuân thủ luật giao thông là những việc giúp lái xe theo đoàn an toàn hơn.

Lưu ý chung

Đi xe máy theo đoàn cần một lộ trình rõ ràng, với các điểm dừng nghỉ hợp lý, nhằm đảm bảo sự thoải mái cho tất cả các thành viên. Do đó, nên thảo luận và phổ biến kế hoạch cho các thành viên trước khi di chuyển, trong đó có bố trí điểm dừng nghỉ khoảng từ 50-100 km, hoặc mỗi 1-2 giờ tùy vào cung đường và trình độ lái xe của đa số thành viên, mỗi lần dừng nghỉ có thể kéo dài 10-15 phút. Lưu ý nên chọn chỗ dừng nghỉ thoáng, có bãi đỗ xe hoặc bãi đất trống, không dừng nghỉ giữa đường hoặc chỗ khuất tầm nhìn.

Nhóm hỗ trợ đồng hương đi xe máy về quê ở Đắk Lắk, tháng 2/2023. Ảnh: Võ Trần Lam

Nên đặt ra trước thứ tự di chuyển theo đoàn, giúp mọi người kết nối, nhận biết trong trường hợp bị lạc, thành viên bị bỏ lại. Người lái cần giữ đúng đội hình, không tự ý thay đổi thứ tự trong đoàn xe mà không thông báo trước cho người dẫn đoàn và chốt đoàn.

Khi di chuyển trên đường, các thành viên trong đoàn luôn phải tuân thủ theo luật giao thông, đi đúng làn đường và tốc độ, đặc biệt không được dàn hàng ngang để nói chuyện, hoặc nối đuôi quá sát nhau. Luôn giữ khoảng cách an toàn, và cố gắng đi đồng đều tốc độ để tránh tình trạng xe trước bỏ xe sau.

Nên xếp đội hình di chuyển kiểu so le, với khoảng cách các xe 10-20 m tùy vào tốc độ, nhằm tạo không gian an toàn cho mọi thành viên trong đoàn. Hơn nữa di chuyển với đội hình so le vào buổi tối giúp đèn không bị che bởi xe phía trước, tăng không gian chiếu sáng mặt đường. Đồng thời, nếu xe phía trước gặp tai nạn, đi so le sẽ giúp xe phía sau có thể tránh va chạm liên hoàn.

Nếu thành viên trong đoàn gặp sự cố trên đường đi, có thể báo hiệu bằng cách dùng còi hoặc xi-nhan phải, sau đó mới cho xe di chuyển vào nơi an toàn để xử lý. Ngoài ra mỗi thành viên nên trang bị dụng cụ sửa chữa xe cơ bản như bộ vá nhanh, bơm xe để có thể xử lý nhanh sự cố thủng lốp, vốn rất dễ gặp trên những cung đường dài.

Lưu ý cho dẫn đoàn và chốt đoàn

Người dẫn đoàn nên là người có kinh nghiệm, hiểu rõ hướng đi, tình trạng giao thông, các chỗ dừng nghỉ, nạp nhiên liệu của cung đường.

Người dẫn đoàn sẽ là người đặt ra tốc độ di chuyển cho cả đoàn xe, do đó cần tuân thủ đúng tốc độ, biển báo, cũng như các luật giao thông khác. Ngoài ra, có thể quy ước tín hiệu tay cho các hành động cơ bản, ví dụ giơ bàn tay xuống phía dưới để báo hiệu dừng, vẫn tay về sau hướng xuống dưới báo hiệu đi chậm... để điều tiết đoàn xe phía sau.

Khi đến giao lộ có đèn tín hiệu giao thông, người dẫn đoàn nên ra hiệu dừng nếu đèn xanh không còn nhiều thời gian để cả đoàn có thể đi qua hết, nhằm tránh đoàn bị chia tách, cắt đuôi hoặc bị lạc.

Nếu đi vào những chỗ rẽ, người dẫn đoàn cần đảm bảo tất cả thành viên đã rẽ đúng hướng rồi mới tiếp tục di chuyển. Có thể kiểm tra bằng cách nhìn gương hậu, hoặc yêu cầu người chốt đoàn ra tín hiệu đã đủ người bằng cách nháy đèn pha một hoặc nhiều lần.

Người chốt đoàn có nhiệm vụ đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Nếu xảy ra trường hợp này, cần báo cho dẫn đoàn bằng tín hiệu được quy ước trước (bộ đàm hoặc còi, xi-nhan), để có thể đưa ra hướng xử lý kịp thời.

Tân Phan