Tôi khủng hoảng vì đóng quỹ phụ huynh 5 triệu đồng đầu năm học

Con trai tôi vừa vào lớp 1. Ngay từ ngày đầu năm học, nhà trường đã chỉ định một phụ huynh làm hội trưởng hội cha mẹ học sinh của lớp, lập nhóm Zalo có cả giáo viên chủ nhiệm trong đó. Và rồi các khoản đóng góp bắt đầu được liệt kê và thông báo tới toàn thể phụ huynh.

Danh sách được đưa ra gồm: mua bàn ghế, sơn sửa phòng học, lắp tivi, máy chiếu, điều hòa, bảo dưỡng quạt, đèn chiếu sáng... rồi tới chuyện mua đồng phục, sách giáo khoa, ủng hộ quỹ xây dựng, tôn tạo cảnh quan, vườn hoa nhà trường... Tất cả đều phải thực hiện qua công ty do nhà trường chỉ định. Tính ra, tổng cộng tiền quỹ mà tôi phải đóng vào khoảng 5 triệu đồng.

Ngày 21/9 vừa rồi, lớp con tôi tổ chức họp phụ huynh đầu năm. Thực tế, đây là đợt thu tiền quỹ phụ huynh "phần hai": tiền ăn ca, nước uống, phí phục vụ và trông nom buổi trưa, phí vệ sinh, mua sắm thiết bị phục vụ ăn ca, rồi học Tiếng Anh với người nước ngoài, học STEM, Toán tư duy... Những môn bổ sung này được giới thiệu là tự nguyện, nhưng nếu không đăng ký, phụ huynh phải đến đón con giữa buổi – điều mà không phải gia đình nào cũng sắp xếp được.

Năm học mới, tôi từng rất phấn khởi khi có thông báo học sinh được miễn học phí, nhưng thực tế phụ huynh như tôi vẫn phải bỏ ra khoản lớn tiền quỹ thông qua hội phụ huynh, với đủ loại khoản thu mà không thể từ chối. Lắm lúc, tôi tự hỏi: kiếm một con chữ cho con cái sao mà gian nan đến thế?

Tôi nghĩ, gánh nặng lớn nhất với phụ huynh không nằm ở học phí, mà là loại bỏ được hàng loạt khoản thu "tự nguyện" khó từ chối như: học thêm, học liên kết, Kỹ năng sống, Tiếng Anh, STEM, quỹ phụ huynh, quỹ trường, quỹ lớp, xã hội hóa cơ sở vật chất, đồng phục (giá cao gấp 2-3 lần bên ngoài), sách giáo khoa chỉ dùng một lần... có khi còn tốt hơn. Vì bản thân những khoản này cộng lại có thể tiêu tốn từ 3 đến 8 triệu đồng tùy từng nơi, hơn cả tiền học.

Ngay cả bậc mầm non cũng tương tự. Trẻ phải học thêm vẽ, Tiếng Anh, rồi liên tục tham gia các chuyến "trải nghiệm". Nhưng thực tế, mỗi chuyến đi chỉ khoảng hai tiếng, tính cả thời gian di chuyển. Chủ yếu là đến nơi, chụp vài bức ảnh gửi cho phụ huynh, rồi quay về. Vậy trẻ học được gì sau những chuyến đi đó? Tôi thực sự hoài nghi.

Với tình cảnh này, nuôi một đứa trẻ đã vất vả, chứ chưa nói gì đến việc sinh thêm con. Nhiều bạn trẻ nhìn vào những gánh nặng ấy, liệu còn dám sinh nhiều con như lời kêu gọi "duy trì dân số vàng" bấy lâu nay?

Quang Thuan