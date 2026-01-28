Bộ Giáo dục dự kiến bỏ xét riêng học bạ, giảm 1,5 điểm cộng IELTS

Thí sinh xét học bạ phải đạt sàn về điểm thi tốt nghiệp, điểm cộng IELTS chỉ còn tối đa 1,5, giảm một nửa so với trước, theo dự kiến của Bộ Giáo dục.

Nội dung nằm trong dự thảo quy chế tuyển sinh đại học 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chiều 28/1.

Cụ thể, với phương thức xét học bạ, các trường phải xét điểm trung bình chung kết quả học tập 6 kỳ (lớp 10, 11 và 12) của tối thiểu ba môn, trong đó bắt buộc có Toán hoặc Ngữ văn với trọng số tính điểm xét không thấp hơn 1/3 tổng điểm theo thang 30.

Ngoài ra, những em này phải có tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng với tổ hợp xét tuyển; hoặc điểm môn Toán, Ngữ văn và một môn khác; đạt tối thiểu 16/30.

Ví dụ, thí sinh xét học bạ theo tổ hợp A00 thì tổng điểm thi tốt nghiệp ba môn Toán, Lý, Hóa hoặc Toán, Văn, Lý/Hóa phải đạt 16 điểm trở lên mới đủ điều kiện

Hiện, số thí sinh trúng tuyển nhập học bằng phương học bạ khoảng 30-50% mỗi năm. Các trường thường xét riêng điểm 3-5 kỳ từ lớp 10 đến 12, có trường chỉ xét điểm lớp 12.

Điều này gây tranh cãi nhiều năm qua vì tính công bằng. Lý do là điểm học bạ không có chuẩn chung giữa các tỉnh, các trường, có thể dẫn đến "chạy điểm". Mặc dù vậy, nhiều trường đưa dữ liệu cho thấy nhóm trúng tuyển bằng điểm này có kết quả học không kém thí sinh đỗ bằng điểm thi.

Dự thảo quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 còn có điểm mới đáng chú ý khác về mức điểm cộng.

Điểm cộng gồm ba loại: điểm thưởng đối với thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, Olympic quốc tế nếu các em không dùng quyền xét tuyển thẳng; điểm xét thưởng áp dụng với thí sinh có thành tích hoặc có năng khiếu đặc biệt; điểm khuyến khích với nhóm có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc chứng chỉ quốc tế tối đa là 3/30 điểm.

Tổng điểm cộng (gồm ba điểm thưởng, điểm xét thưởng và điểm khuyến khích) tối đa 3/30. Trong đó, điểm thành phần của từng loại trên tối đa 1,5 điểm. Ví dụ, thí sinh có chứng chỉ IELTS chỉ được cộng tối đa 1,5 điểm. Quy định này chặt chẽ hơn năm ngoái, khi Bộ chỉ quy định điểm cộng tối đa là 3 mà không nhắc đến điểm thành phần.

Ngoài ra, Bộ cũng dự kiến siết số lượng phương thức xét tuyển của các trường và số nguyện vọng của thí sinh. Các trường chỉ được sử dụng tối đa 5 phương thức (chưa tính xét tuyển thẳng). Thí sinh được đăng ký tối đa 10 nguyện vọng. Đối với chương trình đào tạo giáo viên, các trường chỉ xét thí sinh đăng ký ở nguyện vọng từ 1 đến 3 (ba nguyện vọng cao nhất).

Những năm trước, Bộ không đưa ra các giới hạn trên.

Dương Tâm