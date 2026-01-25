9 đại học công bố mức quy đổi điểm IELTS năm 2026

9 trường quy đổi từ IELTS 4.5 trở lên để xét tuyển, trong đó Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội yêu cầu cao nhất khi IELTS 8.0 mới tính là 10 điểm Tiếng Anh.

Đến giữa tháng 1, hàng loạt trường đưa ra phương án tuyển sinh dự kiến năm nay. Trong đó, nhiều trường quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, phổ biến là IELTS, sang điểm môn Tiếng Anh. Điểm này thường được kết hợp cùng hai môn khác trong tổ hợp để xét tuyển.

9 trường đã công bố chi tiết mức quy đổi. Đại học Nguyễn Tất Thành (TP HCM) quy đổi IELTS từ 4.5 - mức thấp nhất, thành 8 điểm môn Tiếng Anh. Tuy nhiên, để được tính điểm 10, thí phải đạt IELTS 8.0 trở lên, tương tự mức của Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).

Đa số trường còn lại quy đổi từ IELTS 5.0-5.5 sang 6-8,5 điểm môn Tiếng Anh.

Mức quy đổi điểm IELTS của 9 đại học năm 2026:

TT Trường Quy đổi điểm IELTS 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0-9.0 1 Đại học Kinh tế Quốc dân 8 8,5 9 9,5 10 2 Đại học Bách khoa Hà Nội 8,5 9 9,5 10 10 10 10 3 Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 4 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 7 8 9 9,5 10 10 10 5 Đại học Thăng Long 8,5 9 9,5 10 10 10 10 6 Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế 8,5 9 9,5 10 10 10 7 Đại học Mở TP HCM 7 8 9 10 10 10 10 8 Đại học Nguyễn Tất Thành (TP HCM) 8 8 9 9 9 9,5 9,5 10 9 Đại học Nha Trang 6 7 8 9 10 10 10

Một số trường khác cho biết cũng quy đổi điểm IELTS nhưng chưa công bố mức cụ thể, trong đó có nhóm thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội như trường Đại học Luật, Việt - Nhật, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa học Tự nhiên, Kinh tế.

Ngoài quy đổi điểm, một số đại học cộng điểm khuyến khích cho thí sinh có IELTS. Ví dụ, Đại học Mở TP HCM cộng 0,5-2 điểm nếu các em có chứng chỉ từ 6.0 trở lên.

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Thanh Tùng

Năm ngoái, hơn 70 đại học quy đổi IELTS thành điểm môn Tiếng Anh để xét kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc học bạ, với mức từ 4.0 trở lên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo gần đây cho biết dự kiến giới hạn điểm cộng với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ, tối đa 1-2 điểm, tránh nghịch lý điểm chuẩn vượt xa điểm thi. Năm ngoái, mức tối đa là 3.

Theo nhiều chuyên gia, đây là cách hợp lý nhằm điều chỉnh việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học, tạo ra sự công bằng cho thí sinh, đặc biệt trong bối cảnh đề thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT khó, độ phân hóa cao.

