Quốc yến hoàng gia Anh chiêu đãi ông Trump

Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla hôm 17/9 đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Đệ nhất Phu nhân Melania Trump trước buổi quốc yến ở Đại sảnh St George tại Lâu đài Windsor.

Đây là hoạt động trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông Trump và phu nhân đến Anh ngày 17-18/9. Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Vua Charles III, được Thủ tướng Anh Keir Starmer chuyển tận tay Tổng thống Trump hồi cuối tháng 2.