Quốc yến hoàng gia Anh chiêu đãi ông Trump

Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla hôm 17/9 đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Đệ nhất Phu nhân Melania Trump trước buổi quốc yến ở Đại sảnh St George tại Lâu đài Windsor.
Đây là hoạt động trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông Trump và phu nhân đến Anh ngày 17-18/9. Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Vua Charles III, được Thủ tướng Anh Keir Starmer chuyển tận tay Tổng thống Trump hồi cuối tháng 2.
Đại sảnh St George là căn phòng lớn nhất trong Lâu đài Windsor với chiều dài 55,5 m, rộng 9 m. Các nhân viên bắt đầu sắp xếp chiếc bàn Waterloo dài 50 m, làm từ gỗ gụ tại Đại sảnh St George từ một tuần trước.
Bàn tiệc được trang trí hoa tươi màu hồng và tím vàng, hái từ các khu vườn trong Lâu đài Windsor và công viên Windsor Great. Sau bữa tiệc, hoa thường được quyên góp cho Floral Angles, tổ chức từ thiện mà bà Camilla bảo trợ, để chuyển tới các trung tâm bảo trợ xã hội và nhà dưỡng lão.
Có 19 quầy phục vụ xung quanh phòng. Mỗi quầy có 4 nhân viên phụ trách gồm một người phục vụ, một người hầu, một quản gia phụ và một người rót rượu, sử dụng hệ thống tín hiệu như đèn giao thông để phối hợp phục vụ đồ ăn.
Trong ảnh là ban nhạc luyện thổi kèn trước tiệc chiêu đãi ông Trump.
Bàn tiệc được chiếu sáng bằng 139 cây nến. Trên bàn bày biện 1.452 dụng cụ dao dĩa được đánh bóng cẩn thận, sẵn sàng phục vụ 160 khách. Mỗi khách có 6 ly dùng để đựng nước trắng, rượu sâm panh, rượu vang đỏ, rượu vang trắng, rượu tráng miệng và rượu vang Port dùng cuối bữa.
Trong ảnh là thực đơn và ghi chú vị trí ngồi của Vua Charles III.
Món khai vị là panna cotta rau cải xoong kèm bánh quy bơ và salad trứng cút, tiếp theo là gà hữu cơ bọc bí ngòi dùng kèm nước sốt thảo mộc. Món tráng miệng là kem vani với mâm xôi và mận.
Bếp trưởng hoàng gia Mark Flanagan và đội ngũ 20 đầu bếp sẽ phục vụ các sản phẩm theo mùa, được nuôi trồng trong trang trại hoàng gia.
Mỗi chỗ ngồi cách nhau chính xác 45,7 cm, khoảng cách từ bàn đến ghế phải đều tăm tắp và khoảng cách của ly đến mép bàn cũng phải đảm bảo chính xác như nhau.
Trong ảnh là bảng tên ghi chú chỗ ngồi của Tổng thống Mỹ.
Bữa tiệc phục vụ 4 loại rượu vang. Đầu tiên là vang sủi bọt cao cấp Wiston Estate Cuvée sản xuất năm 2016, tiếp đó là vang trắng hảo hạng Corton-Charlemagne do Domaine Bonneau du Martray sản xuất niên vụ 2018.
Loại thứ ba là vang Monte Bello nổi tiếng của California sản xuất năm 2000. Cuối cùng là sâm panh Extra Cuvée de Réserve của Pháp sản xuất năm 1998.
Vua Charles III phát biểu chào mừng Tổng thống Mỹ và phu nhân đến dự tiệc.
Ông Trump không dùng đồ uống có cồn, nhưng quầy bar vẫn chuẩn bị nhiều loại rượu mang tính biểu tượng, trong đó có cocktail "trans-Atlantic whiskey sour" kết hợp rượu whisky của Anh và Mỹ cùng mứt cam, hàm ý kết nối văn hóa hai bờ Đại Tây Dương.
"Đây thực sự là một trong những vinh dự lớn nhất đời tôi", Tổng thống Trump phát biểu tại tiệc chiêu đãi, mô tả mối quan hệ giữa Mỹ và Anh là "vô giá và vĩnh cửu".
Tất cả quan khách đứng dậy vỗ tay và nâng ly chúc mừng sau bài phát biểu của ông Trump.
Hoàng gia Anh đã triển khai "ngoại giao vương miện" với những nghi thức trang trọng nhất để đón tiếp vợ chồng ông Trump.
Tổng thống Mỹ chạm ly với Vương phi Kate, người vừa trải qua hơn một năm hóa trị từ khi thông báo mắc ung thư hồi tháng 3/2024. Trước đó, ông bày tỏ "vui mừng khi được gặp lại Thái tử William và Vương phi Kate, người nom thật rạng rỡ, khỏe mạnh và xinh đẹp!" trong bài phát biểu.
Sau bữa tối, khách được phục vụ rượu vang cổ điển Warre's 1945 nhằm tôn vinh ông Trump, Tổng thống Mỹ thứ 45 và 47. Để tỏ lòng kính trọng với người mẹ quá cố của ông Trump, bữa tiệc cũng phục vụ một loại sâm panh sản xuất năm 1912, năm sinh của bà.
